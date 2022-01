Diciotto anni fa era uno degli attori di Amici 2, ma cosa fa oggi? Le sue foto attuali vi sorprenderanno

Indimenticabile protagonista della seconda edizione di Amici, faceva parte del gruppo di attori che hanno partecipato al talent: cosa fa ora?

Chi non ricorda i ragazzi delle primissime edizioni di Amici, chiamato ancora Saranno Famosi? Quasi nessuno, di certo non i tanti appassionati del famoso talent di Canale 5 che in questi ventuno anni hanno seguito i protagonisti e si sono emozionati con loro.

Dopo il grandissimo ed imprevisto successo della prima annata, arrivarono nuovi ragazzi pronti a realizzare il sogno di sedersi tra i banchi di quella scuola: era l’anno 2002/2003 e cominciava la seconda edizione con altri talenti ed altre emozioni.

Fu la bravissima cantante Giulia Ottonello a vincere, ma anche gli altri allievi contribuirono alla buona riuscita di una delle edizione più di sempre. Tra questi, indimenticabile è l’attore Enrico Pittari: simpatico e solare, fu uno dei volti più amati all’interno del programma. Scopriamo cosa fa oggi, dopo ben 18 anni dalla partecipazione ad Amici.

Come dimenticarlo! Fu uno degli attori protagonisti di Amici, ecco Enrico Pittari oggi

All’epoca della sua avventura nel talent show condotto da Maria De Filippi, Enrico studiava recitazione da due anni e il suo mito era Claudio Amendola.

Proprio come il grande attore che tutti conosciamo, il suo simpaticissimo accento romanesco lo rendeva davvero irresistibile per i telespettatori e tutti lo ricordano per l’allegria che trasmetteva.

Dopo Amici la sua carriera è continuata come attore: è stato infatti il protagonista del musical Lungomare ed ha recitato in Favolacce, di Fabio D’Innocenzo e Damiano D’Innocenzo, dove veste i panni del cugino di Amelio.

In questi anni, oltre alla recitazione Enrico ha coltivato anche la passione per la poesia e per la musica. Come si vede in questa foto recente, non è affatto cambiato rispetto ai tempi della scuola di Canale 5.

Complimenti a lui!