Dopo la sua partecipazione a Vite al Limite è fortunatamente diventato un’altra persona, ma avete visto com’era prima?

Vite al Limite è uno di quei programmi che cambia completamente la vita a chi ne prende parte! E, diciamoci la verità, chi decide di parteciparvi, ha serissime intenzioni di cambiare completamente. Ne è l’esempio lampante, infatti, il protagonista di questo nostro articolo. Con alle spalle un passato piuttosto turbolente, il paziente del dottor Nowzaradan ha ritrovato il sorriso e la sua forma fisica grazie a lui.

Leggi anche –> Dopo Vite al Limite mostra con orgoglio la sua ritrovata forma fisica, prima era irriconoscibile: impressionante

Abbiamo spulciato con attenzione il suo profilo Facebook. E con grande stupore abbiamo potuto constatare come, ad oggi, il paziente del dottor Nowzaradan sia completamente un’altra persona. Il programma impostogli dal chirurgo iraniano, quindi, ha dato i suoi frutti. Ed oltre all’incredibile risultato ottenuto a fine del suo percorso, il paziente ha registrato un ottimo successo anche dopo il programma. Ad oggi, da quanto si vede dai social, sembrerebbe godere di una forma piuttosto pazzesca. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: avete mai visto com’era prima? Se oggi, infatti, appare così e il suo sorriso ci conferma che si sente a suo agio col proprio corpo, prima di diventare così com’era? Scopriamolo insieme.

Leggi anche –> Dopo Vite al Limite si è riappropriata del suo corpo: vederla com’era prima vi lascerà sotto choc, impressionante

Oggi è tutt’altra persona dopo Vite al Limite, ma avete visto com’era prima?

Dopo Vite al Limite ed un percorso effettuato rigoroso, il simpaticissimo paziente del dottor Nowzaradan può vantarsi di essere riuscito a raggiungere il suo obiettivo: sembrare tutt’altra persona. Ad oggi, da come abbiamo potuto constatare dal suo profilo Facebook, è felice e sorridente. Stiamo parlando proprio di lui: Michael Dominguez, trentaduenne di Glendale.

Leggi anche –> Trasformazione choc a Vite al Limite: aveva solo 25 anni e raggiungeva quasi i 300 kg, eccola oggi

Fortemente influenzato dal passato, Michael ha raccontato alle telecamere del programma di avere avuto un’infanzia difficile a causa di suo padre e dei suoi problemi legati all’alcolismo, ma di essere ingrassato ancora di più quando l’uomo è stato rinchiuso in carcere. Una storia particolare, quindi. E che, così come in tantissimi altri casi, ha fortemente influenzato lo stato d’animo del paziente. Com’era prima della sua partecipazione al programma? Guardate un po’ qui:

Davvero impressionante, vero? Come darvi torto! Tuttavia, questo cambiamento choc non fa altro che sottolineare quanto la volontà di Michael di ritornare in forma sia stata da sempre immensa. Augurissimi per il futuro!