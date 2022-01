Elena Sofia Ricci è amatissima, ma voi avete mai visto suo marito? Sono sposati da quasi 20 anni: il loro è un amore davvero da invidiare.

È famosissima ed amatissima, Elena Sofia Ricci. Protagonista indiscussa di tantissime serie televisiva, ma anche film di un certo calibro, l’attrice romana vanta di un successo davvero impressionante. Nel corso della sua vita, infatti, la bella Ricci ha avuto la possibilità di indossare i panni di numerosissimi personaggi. E, grazie alla sua immensa bravura, ha saputo portare a casa un riscontro davvero clamoroso.

Leggi anche –> Elena Sofia Ricci, com’è adesso il padre della sua prima figlia: sono passati anni dalla fine della loro storia

Appurato, quindi, che Elena Sofia Ricci è tra i volti più amati della televisione italiana, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei? Certo, starete pensando che dal punto di vista professionale e lavorativo conoscete davvero ogni cosa. Le nostre parole, però, fanno riferimento alla sua sfera privata o sentimentale. Ad esempio, sapete chi è suo marito? Elena Sofia Ricci è convolata a nozze col suo attuale consorte nel 2003. E, da quel momento, non si è mai più separata da lui. Tanto è vero che ancora adesso, a distanza di quasi 20 anni dal loro matrimonio, sono ancora affiatati e super innamorati. Se, però, vi chiedessimo se voi avete mai visto suo marito, ci sapreste dare una risposta? Ve lo riveliamo noi.

Leggi anche –> Elena Sofia Ricci, il duro retroscena: “Mi è costato qualche anno di analisi”

Elena Sofia Ricci, chi è suo marito? Un amore di altri tempi: da invidiare!

Felicemente innamorata di suo marito, Elena Sofia Ricci, dopo la fine della sua relazione con Pino Quartullo – anche lui attore – dalla quale è nata la sua primogenita Emma, e la fine del suo matrimonio con lo scrittore Luca Damiani, è convolata a nozze nel 2003 con Stefano Mainetti.

Leggi anche –> Elena Sofia Ricci, nessuno l’avrebbe mai voluto: adesso è tutto più chiaro

Se il nome di Stefano Mainetti non vi è affatto nuovo, avete pienamente ragione! Compositore, autore di colonne sonore e direttore d’orchestra, il buon Mainetti è colui che ha ‘rubato’ il cuore di Elena Sofia Ricci anni ed anni fa. E che, ancora adesso, ne detiene la chiave. A tal proposito, voi l’avete mai visto? Qualche giorno fa, l’attrice ha condiviso alcuni scatti insieme di coppia. Sono davvero bellissimi insieme!

“Quando tuo marito dopo un mese che non ti vede, viene a trovarti in tournée.. e tu dopo 20 anni, sei ancora felice come una bambina “, ha scritto l’attrice a corredo di questi scatti insieme a suo marito. “Che dono grande. Grata alla vita”, ha concluso. Insomma, un amore davvero da invidiare il loro, vero?