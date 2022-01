Emma Marrone e Stefano De Martino, il messaggio a sorpresa fa sognare i fan: è successo in queste ore

Colpo di scena ieri sera mentre Stefano De Martino era in onda su Rai 2 col programma Bar Stella: c’entra proprio Emma Marrone.

Sono trascorsi tanti anni dall’addio tra la Marrone e De Martino eppure i fan dell’ex coppia conosciutasi ad Amici 10 hanno sempre conservato una piccola speranza su un eventuale ritorno di fiamma tra i due.

Di acqua sotto i ponti ne è passata: il ballerino si è sposato con Belen Rodriguez, ha avuto il figlio Santiago, si è separato e poi tornato con l’ex moglie fino alla rottura definitiva.

Anche la cantante ha avuto le sue storie, ma secondo alcuni è un peccato che tra loro non ci sia stato un prosieguo. A dare una gioia immensa ai tanti loro fan ci ha pensato proprio in queste ore Emma, che durante la messa in onda del programma di Stefano, ha pubblicato una storia rivolta proprio al suo ex.

Emma e Stefano De Martino, le parole non lasciano dubbi: il messaggio inaspettato

Bar Stella è il nome con cui l’amatissimo Stefano ha voluto intitolare la sua trasmissione omaggiando così lo storico locale di cui era proprietario suo nonno ed in cui lui si divertiva ad esibirsi da bambino.

Con tanto di ‘hashtag Bar Stella’, l’artista salentina ha pubblicato un video nelle Instagram stories del suo profilo in cui si vede la tv sintonizzata su Rai 2 mente andava in onda la trasmissione del ballerino originario di Torre Annunziata.

Lo ha anche taggato ed ha scritto “Proud”, che vuol dire “Orgogliosa”. Come si capisce chiaramente, tra i due i rapporti sono più che sereni, nonostante quanto accaduto all’epoca e la sofferenza provata in passato dalla cantante per la rottura.

Che dire, sognare è bellissimo e poi nella vita può sempre accadere di tutto, no? A voi piacerebbe un ritorno di fiamma tra loro?