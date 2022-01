Sophie durante la pubblicità si lascia andare ad alcuni commenti contro Soleil: “E’ fidanzata e poi si è avvinghiata subito a lui”.

Quella di lunedì 3 gennaio è stata una puntata molto movimentata. Il Grande Fratello Vip è seguito dai milioni di telespettatori che vogliono capire cosa succede in casa e le varie dinamiche che si creano. L’ingresso di Alessandro Basciano ha fatto smuovere qualcosa all’interno del gioco.

L’uomo ha palesato il suo interesse per Sophie Codegoni e la notte di Capodanno si sono scambiati un passionale bacio. Ma Alfonso Signorini ha mostrato la clip, in cui Soleil diceva che se lei non lo avesse rifiutato, Basciano si sarebbe buttato e non con la Codegoni. Questo punto è stato chiarito dal concorrente. Tutto questo caos ha portato ad inasprire il rapporto tra Soleil e Sophie e tra le due non sembra esserci più un punto di incontro. Durante la pubblicità, l’ex tronista si è lasciata andare ad alcuni commenti sulla sua ‘rivale’.

Sophie senza mezzi termini contro Soleil: “E’ fidanzata e quando è entrato si è avvinghiata addosso”

Il rapporto tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni all’interno della casa del Gf Vip è sempre stato di amore e odio. All’inizio, quando sono entrate, sembrava che fra le due, non corresse buon sangue, ma ad un certo punto della convivenza sono apparse in accordo.

Sono apparse, proprio così, perchè non è oro tutto ciò che luccica e fra le due concorrenti si è creata una crepa che nelle ultime settimane si è aperta fino ad un punto di non ritorno. La puntata di lunedì 3 gennaio ha visto al centro dell’attenzione Soleil e Sophie, con Basciano. Soleil ha fatto intendere di aver rifiutato Alessandro, altrimenti lui ci avrebbe provato con lei e non con l’ex tronista. Questo punto è stato chiarito dal concorrente, che ha spiegato di aver sempre detto di avere un interesse per Sophie. Durante la pubblicità, quest’ultima, parlando con Alessandro e Jessica, si è lasciata andare ad alcuni commenti su Soleil.

“Dai dopo due ore che uno entra, parliamo di serietà, una ragazza che fuori è pure fidanzata, secondo me si dimenticano alcune cose, le cose che hanno fatto qui dentro. Lei è fidanzata ed è entrato lui ha fatto finta di dormire per avvinghiarsi addosso, si è limonata Alex Belli per tre mesi e parliamo a me di facilità e di incoerenza, ma ti prego, dai “, ha detto la Codegoni. A quanto pare, Sophie ha un pensiero chiaro su Soleil e non trova giusto il fatto di essere criticata quando per lei è Soleil che ha avuto atteggiamenti ‘ambigui’.