Fuori dal set di Una Vita l’attore è irriconoscibile: nella soap opera il suo personaggio è presente fin dalla prima stagione.

Una vita è una telenovela spagnola trasmessa in Spagna dal 15 aprile 2015 al 4 maggio 2021. In Italia, invece, la soap va in onda dal 22 giugno 2015 su Canale 5. E’ ambientata tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias.

Nella prima stagione, abbiamo visto al centro dell’attenzione, l’amore di Carmen, che ha poi cambiato il nome in Manuela, per nascondere la sua identità, e di German. Una storia d’amore che si è conclusa con la morte della donna e il suicidio dell’uomo che, per il dolore, decide di togliersi la vita. Ma in seguito, la trama si è concentrata su altri personaggi e sulle loro storie. In questo scatto è fotografato un attore che, ancora oggi, lo vediamo nella soap. Però, appare molto diverso e per molti, riconoscerlo non è così semplice. In Una Vita il suo aspetto è adattato al personaggio, ai tempi e all’ambientazione. Lo riconoscete?

Non sembra lui, l’attore di Una Vita è completamento diverso: lo riconoscete fuori dal set?

L’attore di Una Vita, in questo scatto social, appare molto diverso. E’ presente fin dalla prima stagione, e ancora oggi abbiamo il piacere di seguire la sua storia. Però, la difficoltà sta nel fatto che, fuori dal set, non somiglia per niente al suo personaggio.

Per interpretare al meglio l’avvocato del ricco quartiere di Acacias, vengono apportati al suo aspetto molti cambiamenti. Sua moglie muore cadendo da un balcone. Il tutto accade, perchè, il signor Ramon, scopre che ad uccidere la sua amata è stata proprio la donna e si reca da lei. Quest’ultima lo aggredisce, ma Don Ramon, per difendersi, la getta dal balcone. Adesso, dopo questi indizi, siamo sicuri che avrete riconosciuto l’attore in foto, almeno collegando i vari fatti accaduti.

Marc Parejo è Don Felipe Alvarez-Hermoso in Una vita, ma in questo scatto social, sembra aver avuto un cambiamento importante. A quanto pare, per interpretare l’avvocato, vengono apportati al suo aspetto e atteggiamento, molto cambiamenti, tanto da renderlo irriconoscibile poi guardandolo nella vita di tutti i giorni.