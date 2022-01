GF Vip, lascia il gioco ma non pagherà la penale: “Si sente a disagio”, rivelazione shock

Previsto entro fine gennaio il ritiro dal gioco per un concorrente del GF Vip: la rivelazione raccolta da Fanpage su chi lascia il programma.

Dopo l’annuncio del prolungamento fino a metà marzo, sono stati solo Francesca Cipriani ed Aldo Montano a scegliere di abbandonare il reality. Fanpage ha però intervistato una persona molto vicina ad un altro dei concorrenti e, a quanto pare, entro la fine del mese ci sarà un altro ritiro.

E’ stato il padre di Manuel Bortuzzo a rilasciare l’intervista nella quale anticipa che suo figlio lascerà il programma per “motivi di salute”. Il signor Franco ha spiegato quindi che il giovane nuotatore non pagherà nessuna penale proprio per via delle sue condizioni fisiche, peggiorate in questi mesi.

“E’ dimagrito 6, 7 chili – dice il papà del gieffino – Manuel torna a casa, il 14 o il 17 gennaio. La motivazione è che è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti. Lui non si è mai avvicinato alla cucina, ma come vedi c’è la ressa attorno al cibo. Lui non chiede mai nulla, mangia quello che gli viene dato senza discutere. E poi è stanco”.

Dichiarazioni che non giungono del tutto inaspettate. Vediamo cosa aveva annunciato lo stesso Manuel qualche giorno fa nella casa mentre parlava con alcuni coinquilini.

GF Vip, Manuel Bortuzzo lascia: il padre rivela cosa sta succedendo

Circa una settimana fa, durante una conversazione a tavola, il concorrente aveva stupito tutti dicendo: “Io lascio, me ne vado. Perché pensavi che arrivavo fino a marzo? Ma no”. Secondo quanto raccontato da suo padre a Fanpage, non si sarebbe trattato solo di uno sfogo momentaneo.

Il signor Bortuzzo ha aggiunto che a fargli perdere l’entusiasmo sono state anche l’uscita di Aldo Montano, col quale è nata una stupenda amicizia, e gli ultimi episodi accaduti nella casa. “Il programma era iniziato sotto un certo profilo, ma adesso il mood è un altro e Manuel non si sente più a suo agio”, rivela papà Franco.

Secondo voi, Manuel dovrebbe ripensarci?