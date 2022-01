Dramma a La clinica della pelle, Caroline ha raccontato di essere stata vittima di bullismo per via della sua malattia: cos’è successo.

Una storia piuttosto drammatica, quella che è stata raccontata proprio recentemente a La clinica della pelle. E che, senza alcun dubbio, ha immediatamente colpito l’attenzione di tutti. La protagonista di questo nostro articolo è proprio lei: Caroline!

Fortemente a disagio per via della sua malattia della pelle, Caroline ha raccontato di soffrirne dall’età della pubertà. E di essere stata fortemente condizionata sin da subito. Non soltanto ad oggi la donna continua a vivere con gli occhi della gente puntati addosso, ma ha anche raccontato di essere stata vittima di bullismo quando era soltanto una ragazzina che andava semplicemente a scuola. “Quegli episodi hanno minato la mia felicità”, ha raccontato alle telecamere de La clinica della pelle. Ricordando, inoltre, il momento in cui il preside della scuola la costrinse ad alzarsi in piedi di fronte ai suoi compagni per mostrare quello che le loro parole avevano causato. Insomma, un dolore davvero immenso. E che Caroline ancora adesso si porta dentro nonostante siano passati anni ed anni.

La clinica della pelle, immenso dolore per Caroline: cos’è successo

Caroline ha deciso di partecipare a La clinica della pelle per un unico motivo: sentirsi a suo agio col proprio corpo. Ed uscire dall’incubo in cui era costretta a vivere da troppo tempo. Il problema di cui soffriva la donna, come raccontato alla dermatologa irlandese, era prettamente ormonale. E questo le comportava un’abbondante peluria sul viso. Iniziati a spuntare i primi peli intorno alle labbra quando era una ragazzina, Caroline ha visto stravolgere la sua vita da un momento all’altro.

Oltre ad un problema ormonale, Caroline soffriva anche di ovaio policistico. È proprio per questo motivo che la cura prescrittale dalla dottoressa Craythorne è consistita principalmente su trattamenti topici. A distanza di 3 mesi dall’inizio della cura e sedute di laserterapia, il viso di Caroline è apparso decisamente più liscio. E senza troppi peli superflui.

“Mi sento più sicura di me stessa. Lo hanno notato tutti”, ha detto. Ci auguriamo che, ad oggi, Carolina abbia ritrovato la sua serenità.