Il debutto di Laura Freddi è avvenuto quando era soltanto una ragazzina, ma sapete qual è il suo titolo di studio? Non immaginereste mai.

È ritornata sul piccolo schermo nello studio del GF Vip ed ha incantato tutti. Protagonista indiscussa dell’ultima diretta del reality di Canale 5, Laura Freddi si è dimostrata davvero perfetta nel ruolo di opinionista. Potrebbe essere davvero un trio di fuoco insieme a Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe, non credete?

Sappiamo benissimo che la carriera di Laura Freddi è davvero impressionante. Debuttata sul piccolo schermo quando era soltanto una ragazzina, la splendida romana ha saputo facilmente conquistare l’attenzione su di sé. E, in men che non si dica, ha ottenuto un successo davvero spropositato. Da Non è la Rai a Striscia la notizia fino a tantissimi altri programmi di successo, Laura Freddi è un volto amatissimo della televisione nostrana. Cosa sappiamo, però, sul suo percorso scolastico? Appurato che era giovanissima quando ha iniziato a muovere i primi passi in tv, qual è il suo titolo di studio? Nonostante sia amatissima, sappiamo per certo che non tutti conoscono questo retroscena sul suo conto.

Qual è il titolo di studio di Laura Freddi?

Correva esattamente il 1992 quando, davvero giovanissima, Laura Freddi compiva il suo esordio nello studio televisivo di Non è la rai. E cavalcava l’onda del successo subito dopo. Sin da quel momento, la splendida romana impressiona tutti per la sua bellezza e bravura. Ed è per questo motivo che è riuscita a crearsi una carriera davvero impressionante.

Ad oggi, Laura Freddi è amatissima, ma vi siete mai chiesti quale sia il suo titolo di studio? Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che seppure abbia compiuto il suo esordi quando era giovanissima, la romana non ha affatto trascurato l’aspetto scolastico. Ed ha conseguito anche uno specifico diploma. Sembrerebbe, infatti, che Laura Freddi sia diplomata in ragioneria. Insomma, un titolo di studio completamente differente dalla strada intraprese subito dopo, non credete?

Cosa ci dite voi? Eravate a conoscenza di questo retroscena sul passato di Laura Freddi?