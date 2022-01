Maria De Filippi cosa faceva prima di diventare famosa? Il retroscena che nessuno si aspetta

E’ la regina di Canale 5, i suoi programmi sono i più seguiti della tv da circa 25 anni: sapete, però, cosa faceva Maria de Filippi prima?

La sua forza come personaggio televisivo è stata sicuramente quella di aver creato un nuovo modo di fare spettacolo: la De Filippi è diventata un pilastro del piccolo schermo grazie al fatto di saper essere unica nel modo di approcciarsi alla telecamera.

Fin dagli anni ’90 ha dimostrato di saper conquistare il pubblico con la sua grande empatia e di essere capace di raccontare le emozioni delle persone. Nata a Milano il 5 dicembre del 1961, la moglie di Maurizio Costanzo si è ritagliata via via uno spazio sempre più grande in tv, fino a diventare la punta di diamante delle reti Mediaset.

Sono i dati a dimostrarlo: C’è posta per te, Uomini e Donne, Tu si que vales, Amici, tutte le sue ‘creature’ sono programmi dall’incredibile longevità e fanno ascolti da capogiro ogni anno. Ma la televisione è stata il primo lavoro della bravissima conduttrice? Ebbene, nonostante sia certamente nata per stare in tv, Maria ha svolto altri lavori in passato. Scopriamo quali!

Maria De Filippi, sapete qual era il suo lavoro prima della tv? Chi l’avrebbe mai detto!

Quasi tutti sanno che la celebre presentatrice pavese ha conseguito una laurea in Giurisprudenza e che tentò anche il concorso per diventare Magistrato.

Intanto, non è mai stata con le mani in mano, ma si è sempre data molto da fare. Prima di incontrare il suo grande amore Maurizio, ha infatti lavorato per un periodo come redattrice di tesi. Ma non è tutto: per ben due anni ha collaborato con l’Istituto per la Ricerca Sociale ed ha lavorato anche nell’ufficio legale di una società di produzione di videocassette.

Insomma, un percorso professionale che inizia molto prima del suo debutto in tv. Oggi si può comunque affermare con certezza che quella della televisione era proprio la sua strada.