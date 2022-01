Ricordate Raymond in Beautiful? A interpretarlo fu un cantante famosissimo, non indovinereste mai chi; un tuffo nel passato dell’amatissima soap.

Da quanti anni seguite Beautiful? La soap opera americana, in onda in America dal 1987, è approdata nel nostro Paese qualche anno dopo, nel giugno del 1990. Ma in ben 35 anni di messa in onda, quanti personaggi sono passati in quel di Los Angeles? La risposta è innumerevoli! E, tra questi, non sono mancate delle indimenticabili guest star, che hanno fatto visita alla famiglia Forrester! Ricordate Raymond?

Il giovane cantante, amico di Amber, ha fatto ingelosire parecchio C.J. Ma ricordare chi interpretava questo ruolo? È una famosissima star!

Beautiful, ricordate Raymond? L’amico di Amber Moore fu interpretato da un cantante famosissimo

Sono tantissimi i volti noti che hanno fatto un’apparizione come ospiti speciali in Beautiful. Anche tantissimi personaggi italiani, che sono apparsi nella soap quando il set si è spostato nella nostra meravigliosa penisola. Ma vi ricordate di Raymond King? È apparso nella soap nel 1998 e a interpretarlo è stato Usher!

Il famosissimo cantante ha vestito i panni di un amico di Amber: la Moore lo invita ad esibirsi all’Insomnia, il bar dove lavorava. Raymond è, in realtà, una vecchia fiamma di Amber: i due hanno passato una notte insieme e la Moore ha vissuto anche momenti di panico quando, alla scoperta di essere incinta, ha avuto dubbi sulla paternità del suo bambino. Il piccolo che aspettava era di Rick Forrester o di Raymond? Eh si, quanti ricordi!

Usher è apparso anche in altri show televisivi, come Settimo Cielo, Sabrina vita da strega e Moesha. In Beautiful ha interpretato Raymond per circa 12 episodi tra il giugno e l’agosto del 1998, ma quando il personaggio è tornato in scena nel 1999, il ruolo fu affidato a Karm Prince. E voi, ricordate questi episodi dell’amatissima serie tv? Sono passati più di 20 anni!