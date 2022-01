Royal Family: il piccolo Archie in una scuola dove non insegnano solo le classiche materie

Il piccolo Archie della Royal Family frequenta una scuola dove non insegnano solo le classiche materie: ecco tutti i dettagli

Uno dei valori principali della Royal Family, oltre all’educazione, è lo studio. Tutti i componenti della famiglia reale hanno conseguito un titolo, specializzandosi nell’ambito a loro più congeniale. La scuola che frequenta il piccolo Archie è molto particolare. Di seguito vi sveliamo quali materie gli insegnano.

LEGGI ANCHE: Royal Family, il gesto di Harry: non avrebbe chiesto il permesso alla regina

Royal Family, le materie insegnate a scuola al piccolo Archie

Harry e Meghan si sono conosciuti durante un appuntamento al buio organizzato a Londra nel luglio 2016 da un’amica in comune, Violet von Westenholz. Qualche settimana erano in Botswana accampati sotto le stelle, come raccontato in un’intervista. Iniziarono così una storia a distanza. Tra i due è stato subito colpo di fulmine: “Quando ho conosciuto Meghan le stelle erano allineate”, ha detto il principe in un’intervista.

Il fidanzamento è stato annunciato il 27 novembre 2017, mentre si sono sposati il 19 maggio 2018 nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor nel Regno Unito. La coppia ha avuto due figli: Archie Harrison e Lillibet Diana.

LEGGI ANCHE: Royal Family, retroscena curioso: come Kate Middleton mette in punizione i figli

Sul primogenito di Harry e Meghan si conoscono poche notizie. La coppia, infatti, tiene molto a mantenere la privacy. Archie è un mix perfetto tra mamma e papà. Da papà ha preso il colore dei capelli e le espressioni, mentre da mamma il colore e il taglio degli occhi. L’accento è leggermente americano, d’altronde non è cresciuto in Gran Bretagna.

LEGGI ANCHE: Royal Family: cosa regalerà Carole Middleton per Natale a George, Charlotte e Louis

Per il primo anno di scuola del loro primogenito, Harry e Meghan hanno scelto un istituto diverso da quello frequentato dai piccoli che vivono nella zona di Santa Barbara, dove la coppia ormai vive da anni. Si tratterebbe di un asilo in cui ai bambini vengono forniti non solo insegnamenti canonici, ma anche lezioni di alfabetizzazione emotiva, sull’importanza dell’ambiente e la necessità di prendersene cura, ma anche discipline come la danza, la musica e il teatro.