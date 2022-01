Scoppia il caos al Gf Vip, Katia Ricciarelli: “Vai a mangiare fuori, fila!”, Lulù: “Mangio dove c*** mi pare”

Scoppia il caos tra Katia Ricciarelli e Lulù al Gf Vip, tra le due concorrenti la discussione è molto forte.

Nella casa del Gf Vip la tensione è altissima. La puntata di lunedì ha visto al centro dell’attenzione lo scontro tra le principesse e Katia Ricciarelli con Manila Nazzaro. Scontro che non è terminato in diretta, perchè una volta che Alfonso Signorini ha salutato i telespettatori, la discussione è proseguita.

Ormai in casa sembrano esserci dei gruppi, tanto che, quando il giorno dopo la puntata, i concorrenti hanno fatto la spesa, hanno deciso di dividerla, per i due gruppi formati. Ma il caos è scoppiato durante le ore del pranzo ed è stato molto forte, tanto che, anche sui social, i fan del programma e dei concorrenti si sono divisi. In particolare, il litigio è scoppiato tra Lulù e Katia Ricciarelli.

Gf Vip, tra Katia Ricciarelli e Lulù scoppia il caos: “Vai a mangiare fuori, fila!”

Non c’è più pace al Grande Fratello Vip e quello che è successo nelle ultime ore è la conferma. I concorrenti sono ormai divisi in due gruppi, tanto che, al momento della spesa, hanno preso una decisione che per loro è sembrata inevitabile.

Hanno deciso di dividere la spesa e di cucinare ognuno per il proprio gruppo. Ma quello che è accaduto al momento del pranzo, ha lasciato i telespettatori senza parole, tra parolacce, termini inappropriati e offese. La puntata di lunedì, a quanto pare, ha continuato a scuotere gli animi e la discussione tra Katia Ricciarelli e Lulù, al momento di mangiare, è stata quella goccia che ha fatto traboccare non il vaso, ma tutto. Le due concorrenti, mentre erano sedute al tavolo, si sono scontrate e le parole utilizzate sono state molto forti.

Tutto è iniziato quando Katia ha iniziato ad attaccare chi aveva fatto la spesa, dicendo che avrebbero fatto una brutta figura, anche con il nuovo arrivato: “Oggi facciamo una figura da peracottaro”, ha detto la cantante e Lulù ha risposto: “Voi la fate, la figura di m*** la fate voi non noi“, e Katia: “Senti, smettila eh, vai a mangiare fuori, fila!”. Parole che hanno trovato subito la risposta della principessa: “Neanche ti rispondo perchè non ho interesse a parlare con te, io mangio dove c*** mi pare, che vuoi, che sei la padrona di casa, siamo tutti uguali qua“, trovando contro subito la Ricciarelli: “Str***”. Quest’ultima, quando gli altri hanno cercato di calmarle, ha detto che non sta zitta se lei parla, ma Lulù ha specificato che è lei ad attaccare la gente pensando di passarla liscia. Una discussione che ha fatto scoppiare il caos.