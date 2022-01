Sissi, anticipazioni ultima puntata: emozioni e colpi di scena non mancheranno

Cosa accadrà tra Sissi e Franz nell’ultima puntata prevista martedì 11 gennaio: due episodi da lasciare senza fiato, ecco le anticipazioni.

Grande attesa per la puntata finale della serie di Canale 5, Sissi: previsto per martedì 11 gennaio l’appuntamento che ci permetterà di scoprire quali saranno i risvolti per l’amatissima coppia formata da Sissi e Franz.

Ne succederanno davvero di tutti i colori e vi anticipiamo che i due episodi che costituiscono la puntata non saranno proprio rose e fiori. Emozioni a raffica, sia gioiose che tristi, accompagneranno il pubblico che saluterà così la stagione della seguitissima serie.

Cominciamo col dire che nel quinto episodio vedremo Franz riuscire a salvarsi dall’attentato. Il Conte Grunne scopre che a volere l’imperatore morto è stato un ungherese e si risale all’identità di Lajos. Quest’ultimo ormai è spacciato e quando lo viene a sapere, Fanny decide di andare da lui e avvertirlo. Franz deve separarsi di nuovo da Sissi per recarsi in Lombardia a causa delle molteplici rivolte. Nel frattempo l’imperatrice presta servizio presso l’ospedale per curare i feriti di guerra. Avendo capito che l’Austria si trova in una fase di debolezza, raggiunge Franz per metterlo in guardia e gli porta una lettera del Conte Andrassy. Franz, però, non è disposto a trattare con l’Ungheria e accusa Sissi di portare in grembo il figlio del Conte.

Sissi, anticipazioni episodio 6: l’ultima puntata si preannuncia imperdibile

Franz decide poi di recarsi in Ungheria insieme alla moglie per tentare un accordo. In quel frangente Lajos cercherà ancora una volta di ucciderlo ma senza successo.

Sarà invece lui a morire per mano di Andrassy. Il Conte Grunne si accorge del ciondolo e riconosce in esso quello indossato al collo da Fanny comprendendo quindi che tra i due c’è un legame. La figlia di Sissi, Sophie, si ammala e muore: per l’imperatrice sarà un dolore troppo grande da sopportare. Intanto, Fanny viene condannata a morte e prima che venga impiccata, Sissi va a parlare con lei in carcere. Sia Franz che Sissi sono prostrati dal dolore e sembrano non trovare la forza di andare avanti.

Cosa ne pensate di queste anticipazioni? Varrà certamente la pena di vedere l’ultima puntata: ci aspettano emozioni enormi a quanto pare!