Torna Bake Off Italia- Dolci sotto un Tetto con Flavio Montrucchio: quando inizia la seconda edizione

Sta per tornare il format televisivo Bake Off Italia-Dolci sotto un tetto: quando inizia la seconda edizione con Flavio Montrucchio.

Flavio Montrucchio è tornato sul piccolo schermo con il programma Primo Appuntamento, andato in onda il 4 gennaio. Ma per lui, è un anno ricco di novità e di impegni e a breve, sarà al timone di un altro seguitissimo format, Bake Off Italia-Dolci sotto un tetto.

Già l’anno scorso abbiamo visto il format, con la prima edizione, trasmessa dal 1 gennaio al 22 gennaio 2021, con 4 puntate in onda su Real Time. Ricordiamo che la prima edizione è stata vinta da “I conviventi” la coppia formata da Francesco Gabellino e Lino Savraro. Ma come sarà la seconda edizione? Riportiamo tutti i dettagli in basso.

Bake off Italia- Dolci sotto un tetto: quando inizia la seconda edizione

Sta per partire la nuova edizione di Bake Off Italia-Dolci sotto un tetto, che vede il timone, anche questa volta di Flavio Montrucchio. La prima edizione del format è andata in onda l’anno scorso, dal 1 gennaio al 22 gennaio 2021, con 4 puntate. Ma come sarà adesso la seconda edizione? E soprattutto, quando inizia?

Il conduttore torna al timone del format il 7 gennaio, in prima serata su Real Time, alle 21:25 circa. Come la scorsa edizione, la location sarà la spettacolare Villa Borromeo d’Adda ad Arcore, una delle ville più belle della Lombardia. I giudici sono Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio, oggi amatissimi dal pubblico.

Bake Off Italia-Dolci sotto un tetto è un programma di cucina in cui Flavio Montrucchio accoglie alcune coppie di pasticceri amatoriali che, sotto il tendone, si sfidano preparando dolci. In ogni puntata una coppia sarà eliminata e la migliore riceverà un bonus per la puntata successiva. Ebbene, anche quest’anno le sorprese non mancheranno, con la presenza di tantissimi ospiti. Cosa aspettate? Tutti sintonizzati venerdì 7 gennaio alle 21.25, su Real Time.