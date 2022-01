Uomini e Donne, la coppia aspetta un bambino? L’indiscrezione fa il giro del web e riguarda uno dei tronisti più amati del programma.

Non si tratta di una notizia certa: i diretti interessati non si sono ancora espressi. L’indiscrezione, però, sta facendo il giro del web, facendo sognare i fan della coppia nata in tv. Uno dei tronisti più amati della storia di Uomini e Donne sta per diventare papà per la prima volta?

Come abbiamo detto, nulla è ufficiale, ma l’indiscrezione della dolce notizia parla di una gravidanza al primo mese, ragione per la quale la coppia avrebbe deciso di attendere ancora un po’ prima di annunciare il lieto evento. Scopriamo i dettagli.

Uomini e Donne, bambino in arrivo per la coppia? L’indiscrezione

A Uomini e Donne è stato prima corteggiatore e poi, come spesso accade, dopo la “non scelta” è salito sul trono. Grazie alla seconda possibilità offertagli da Maria De Filippi nel 2015, ha trovato l’amore: la coppia è uscita dal programma insieme, tra una cascata di petali rossi. Niente lieto fine, però, per loro: nel 2019 la storia si è ufficialmente conclusa. Ebbene, a distanza di qualche anno entrambi sono felicemente legati ad altre persone e…lui starebbe per diventare papà! Di chi stiamo parlando?

Di Fabio Colloricchio, il tronista argentino che a Uomini e Donne ha scelto Nicole Mazzocato. Tra i due non c’è stata una rottura pacifica: di frecciatine se ne sono lanciate parecchie negli scorsi mesi. Ma il loro amore fa parte del passato! Ora entrambi sono innamoratissimi: Nicole è legata al calciatore Armando Anastasio, mentre Fabio è fidanzato con Violeta Mangrinan, conosciuta a Supervivientes, versione spagnola de L’Isola dei famosi, nel 2019. Ebbene, secondo quando diffuso dal programma Socialité di Telecinco in Spagna, la coppia sarebbe in attesa del primo bambino!

Non ci resta di attendere la conferma ufficiale, nel frattempo, se la notizia fosse reale, non possiamo che mandare i nostri migliori auguri ai futuri genitori Fabio e Violeta per questa meravigliosa notizia.