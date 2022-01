Uomini e Donne, “E’ tra le sensazioni più tristi”: lo sfogo amaro sui social della protagonista della trasmissione.

Come ogni anno, Uomini e Donne è in pausa per le vacanze natalizie. Ma niente paura: la trasmissione di Canale 5 tornerà regolarmente in onda a partire da lunedì, 10 gennaio 2022. In assenza delle puntate, i fan hanno potuto tenersi comunque in contatto con i protagonisti del programma attraverso i social. Ed è proprio lì che una delle protagoniste assolute della trasmissione si è lasciata andare ad un lungo sfogo.

In occasione del giorno di Natale, la dama ha condiviso sul suo canale ufficiale di Instagram un messaggio molto toccante, che non è passato inosservato. Scopriamo le sue parole.

Uomini e Donne, “E’ tra le sensazioni più tristi”: lo sfogo di Gemma Galgani sui social

“Questo è stato un anno difficile per tutti noi, però ci ha insegnato ad apprezzare le piccole cose, a non dar niente per scontato.” Inizia così il post che Gemma Galgani ha condiviso sul suo canale di Instagram il giorno di Natale. La dama di Uomini e Donne, protagonista assoluta del Trono Over, è molto seguita anche sui social, dove il suo canale conta ben 540 mila followers. È proprio lì che, il 25 dicembre, la torinese si è lasciata andare ad una riflessione molto profonda: “E poi arriva Natale dove per alcuni la solitudine è tra le sensazioni più tristi, penso alle persone anziane, alle persone che lavorano senza sosta, a chi vorrebbe essere con la propria famiglia al completo ma che purtroppo non c’è più, perché le feste sono il momento familiare per eccellenza , da condividere con i nostri cari”

Un messaggio che ha toccato il cuore di tutti: il post è stato invaso dai likes e i commenti di fan e amici di Gemma, a cui tutti hanno fatto gli auguri e fatto sentire la propria vicinanza in questi giorni speciali.

“Chi ha la possibilità di trascorrerlo con la famiglia ha un prezioso tesoro, una fonte di calore dove si forgiano i valori, custodite il vostro tesoro dentro a uno scrigno e tenetelo stretto perché ha un valore inestimabile.” Questo l’invito di Gemma per tutti coloro che hanno la fortuna di poter trascorrere le feste con i propri cari.