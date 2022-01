Erminio Sinni è stato il vincitore della prima edizione di The Voice Senior, ma cos’è successo subito dopo? Scopriamo insieme cosa fa oggi il cantante.

State seguendo anche voi questa seconda edizione di The Voice Senior? Anche noi. E dobbiamo dire che, così come quella d’esordio, anche questa di quest’anno è davvero pazzesca. Capitanata da Antonella Clerici e alla giuria dei nomi impressionanti, la trasmissione di Rai Due sta dando la possibilità al pubblico italiano di poter rivedere nomi importanti della musica italiana che, da diverso tempo, avevano detto ‘addio’ al piccolo schermo.

In attesa di poter scoprire chi sarà il vincitore di questa nuova avventura, non possiamo fare a meno di ricordarci di colui che ha vinto la prima edizione. Stiamo parlando proprio di lui: Erminio Sinni! Amatissimo cantante degli anni ’80 e ’90 e voce di tantissimi singoli di successo, è ritornato sul piccolo schermo poco più di un anno fa nel programma di Antonella Clerici. E ne è uscito completamente vincitore. Cos’è successo, però, dopo la sua vittoria? A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio il diretto interessato nel corso di una sua intervista a Tv Blog. Scopriamo insieme le sue parole su quello che fa oggi.

Erminio Sinni oggi, cos’è successo dopo la sua vittoria a The Voice Senior?

Erminio Sinni, quindi, è stato il vincitore della prima edizione di The Voice Senior. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? Dopo la vittoria nel programma di Antonella Clerici, com’è cambiata la sua vita? A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato a TV Blog. Oltre a parlare della sua incredibile carriera, che nel corso degli anni ha collezionato successi impressionanti, il cantante non ha potuto fare a meno di raccontare ciò che gli è successo in questo ultimo periodo.

Oltre ad essere impegnato col pianobar, sembrerebbe che Erminio Sinni stia vivendo un vero e proprio momento magico. Qualche settimana fa, infatti, è convolato a nozze. Ed ha pubblicato anche il suo nuovo singolo. Insomma, un periodo decisamente d’oro, non c’è che dire.

Vi piacerebbe poterlo rivedere nuovamente sul piccolo schermo?