Antonino Cannavacciuolo, avete mai visto sua moglie? Non immaginereste mai come si sono conosciuti

Avete mai visto la moglie di Antonino Cannavacciuolo? I due sono sposati da tantissimi anni, ma non immaginereste mai come si sono conosciuti.

A distanza di qualche mese da Antonino Chef Academy, il simpaticissimo Cannavacciuolo è nuovamente sul piccolo schermo nostrano con l’undicesima edizione di Masterchef. In compagnia di Giorgio Locatelli e Bruno Barbieti, il cuoco campano è anche quest’anno tra i giudici del talent. Ed è pronto a dispensare il suo incredibile talento.

Amatissimo e pluripremiato chef, Antonino Cannavacciuolo è tra i volti più amati della televisione italiana. E, diciamoci la verità, oltre alla sua incredibile bravura, lo chef campano ha dalla sua parte anche una simpatia più unica che rara. Voi, però, avete mai visto la sua consorte? Il buon Cannavacciuolo è convolata a nozze nel 1999 con la sua attuale moglie. E, da quel momento, ha messo su una famiglia davvero splendida. Siete curiosi, però, di vederla? I due, come molti sapranno, oltre a condividere la vita coniugale, condividono anche quella professionale. Nonostante questo, però, vi assicuriamo che non tutti immaginano come si sono conosciuti. Siete curiosi di sapere ogni cosa? Vi diciamo noi tutto!

Avete mai visto la moglie di Antonino Cannavacciuolo? Come si sono conosciuti

La moglie di Antonino Cannavacciuolo si chiama Cinzia Primatesta. E lei, insieme al cuoco campano, è la proprietaria di Villa Crespi. Siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? Procediamo con ordine!

Nata in Piemonte nel 1976, Cinzia Primatesta è nata in una famiglia di ristoratori. I suoi genitori, infatti, sono i proprietari di un noto locale posizionato sul Lago D’Orta. È proprio qui che, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che sia avvenuto il primo incontro tra i due piccioncini. Dopo aver conseguito il diploma, infatti, sembrerebbe che il buon Cannavacciuolo abbia lavorato proprio nel ristorante dei genitori di Cinzia. E che qui, quindi, si siano incontrati per non lasciarsi mai più. Convolati a nozze nel 1999, Antonino e la sua bellissima moglie condividono ogni cosa delle loro vite.

Sono davvero splendidi insieme, vero?