In alcuni dei suoi scatti recenti, Belen Rodriguez ha sfoggiato una borsetta che ha fatto innamorare tutti: sapete quanto costa?

Ha scelto di concedersi una bella vacanza al caldo, Belen Rodriguez. A dispetto delle basse temperature di questi ultimi giorni in diverse parti d’Italia, la showgirl argentina ha deciso di concedersi qualche giorno in totale relax insieme alla sua amica Patrizia Griffini, ex concorrente del Grande Fratello.

Oltre che essere seguitissimo, il suo canale Instagram è ricco di scatti fotografici davvero incantevoli. Ed è qui che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare una sua foto in cui la showgirl sfoggia una borsetta piuttosto deliziosa. Completamente in nero e con una grossa ‘h’ che funge da chiusura e che ci fa chiaramente comprendere il suo brand, l’accessorio ha conquistato letteralmente tutti. D’altra parte, è davvero bellissimo! Siete curiosi, però, di sapere a quanto ammonta il suo prezzo? In tantissimi se lo sono chiesti, ne siamo certi. Scopriamo tutto quello che occorre sapere, però.

Quanto costa la borsetta sfoggiata da Belen Rodriguez?

Sempre solita aggiornare i suoi sostenitori su tutto quanto le succede, Belen Rodriguez non perde mai occasione di potersi mostrare in tutta la sua bellezza. L’ha fatto anche qualche giorno fa. Quando, approfittando di queste feste natalizie, ha scelto di concedersi una breve vacanza sulla neve insieme alla sua famiglia.

Ancora prima di partire insieme alla sua amica di sempre, Belen Rodrigue ha trascorso il Capodanno insieme alle persone a lei più care e alle sue famiglie sulla neve. In questi ultimi giorni, infatti, la showgirl si è, spesso e volentieri, mostrata all’interno dello chalet scelto per questa breve vacanza. Tra i tanti scatti mostrati, però, non ha potuto fare a meno di mostrare al suo pubblico una borsetta davvero deliziosa. Piccolina, ma davvero incantevole, la showgirl ha fatto innamorare davvero tutti. Cosa sappiamo, però? In particolare, a quanto ammonta il suo prezzo? Siamo certi che in molti ve lo sarete chiesti. Ebbene. Da quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che si parta da una minimo di 4000 euro fino ad un massimo di 25 mila euro. Un prezzo sicuramente ‘alticcio’, ma che ne vale proprio la pena.

