Vi sta piacendo questa undicesima edizione di Masterchef? In onda ogni Giovedì sera su Sky Uno, il seguitissimo talent culinario continua a fare compagnia il suo pubblico con delle puntate, prove e molto altro ancora davvero imperdibili.

Oltre ai concorrenti, che anche quest’anno sono davvero micidiali e pronti a regalare grandi sorprese, a rendere ancora più indimenticabile il talent vi sono loro: i tre giudici! Anche per quest’anno, ci sono loro: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. A tal proposito, ma voi sapete proprio tutto sul cuoco bolognese? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato del suo ristorante al centro del capoluogo emiliano. E del costo della sua cena e del suo pranzo. Se, invece, vi chiedessimo se conoscete cosa faceva prima del successo Bruno Barbieri sapreste darci una risposta? Oggi tutti amano il cuoco e tutti apprezzano la sua cucina, ma che lavoro faceva prima di diventare quello che è oggi? Siamo certi che non tutti conoscono questo retroscena.

Che lavoro faceva Bruno Barbieri prima del successo?

Amatissimo personaggio televisivo, ma anche apprezzato e stimato cuoco, Bruno Barbieri è tra gli chef più di successo degli ultimi anni. Attualmente in onda con l’undicesima edizione di Masterchef insieme a suoi fedeli compagni Antonino Cannavacciulo e Giorgio Locatelli, il cuoco bolognese vanta di una carriera televisiva davvero incredibile. Ma non solo. Sapete che il buon Barbieri detiene ben 7 Stelle Michelin e 3 forchette Guida Gambero rosso? Insomma, un curriculum di tutto rispetto.

Se, però, vi chiedessimo se siete a conoscenza di quello che faceva prima del successo, ci sapreste dare una risposta? Molto probabilmente non tutti lo sanno, ma Bruno Barbieri, dopo aver ottenuto il diploma di scuola alberghiero, ha iniziato a lavorare come secondo cuoco sulle navi da crociera. Ed è proprio qui che, come si può chiaramente comprendere, ha avuto la possibilità di conoscere diverse culture e realtà. A distanza di quasi due anni dall’inizio di questa sua avventura, ritorna in Italia. Ed inizia a lavorare in alcuni locali della riviera romagnola come chef partita.

