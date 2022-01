È morto il famoso volto della tv e del cinema: tragico lutto

Tragico lutto nel mondo dello spettacolo, è morto il famoso volto della tv e del cinema: ecco il triste annuncio

Si è spento il famoso protagonista della televisione e del cinema. La notizia è arrivata all’improvviso. Un fulmine a ciel sereno per quanti lo conoscevano. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi parenti, ma anche dei suoi amici e dei suoi conoscenti.

È morto il famoso volto della tv e del cinema

Il mondo dello spettacolo colpito da un tragico lutto. È morto lo storico volto della televisione e del cinema. La sua scomparsa ha lasciato tutti senza parole. Nessuno infatti se la sarebbe mai aspettata. La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile, ma il suo ricordo resterà per sempre indelebile. Volete sapere di chi stiamo parlando? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Televisione e cinema in lutto: è morto lo storico sceneggiatore e produttore americano Jay Wolpert. L’uomo si è spento lunedì 3 gennaio 2022 e solo qualche giorno dopo la notizia è stata annunciata dalla sua famiglia a The Hollywood Reporter: “Si è spento dopo una lunga battaglia con il morbo di Alzheimer”.

Lo sceneggiatore aveva 79 anni e viveva a Los Angeles. La sua carriera è molto lunga. Wolpert ha iniziato a lavorare per la televisione nel 1969. Con la Goodson-Todman Productions ha prodotto il famoso gioco a premi “The price is right”. Il format venne importato anche in Italia con il nome di “Ok, il prezzo è giusto”.

Dopo aver abbandonato la trasmissione televisiva, ha lanciato la sua compagnia di produzione, sviluppando numerosi spettacoli molto divertenti. Ma soprattutto dalla televisione è passato al cinema, venendo ingaggiato dalla Disney come sceneggiatore per la saga “I Pirati dei Caraibi” con protagonista l’eccentrico pirata Capitan Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp.