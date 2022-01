In questo scatto era al suo esordio in tv, oggi è amatissimo dal pubblico italiano: l’avete riconosciuta? Il tempo non ha affatto scalfito la sua bellezza.

Ne sono passati di anni dal suo esordio in tv, eppure la sua carriera oggi è davvero stellare. Giovanissima e con una bellezza davvero impressionante, la bella romana compiva il suo debutto sul piccolo schermo insieme ad un pezzo da novanta della televisione italiana: Fabrizio Frizzi!

Leggi anche –> La vittoria a Miss Italia nel 1999 ha sancito il suo esordio in tv: non tutti conoscono questo retroscena su Manila Nazzaro

Siete riusciti a riconoscerla? In questa foto riproposta in alto, la protagonista di questo nostro articolo era davvero giovanissima. Da quel momento, la sua carriera ha letteralmente spiccato il volo. Conduttrice di successo e colonna portante di tantissimi programmi di un certo calibro, la dolcissima romana ha saputo conquistare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. Ad oggi è amatissima, ve lo assicuriamo. Quello che, però, vogliamo sapere da voi è: sapete dirci di chi parliamo? Se guardate con attenzione la foto, non farete assolutamente difficoltà a riconoscerla. Anche perché, seppure siano passati anni dal suo debutto, sembrerebbe proprio che la sua bellezza non sia stata affatto scalfita dal tempo. Pronti a scoprire ogni cosa?

Leggi anche –> Ne è trascorso di tempo dal suo esordio, ma vederla com’era vi lascerà di stucco: aveva solo 17 anni

Dopo il suo esordio in tv ha cavalcato la cresta dell’onda, ma l’avete riconosciuta?

La sua vita è cambiata da un momento all’altro, c’è da ammetterlo. Da quanto si è appreso da una sua recentissima intervista a ‘Oggi è un altro giorno’, trasmissione condotta da Serena Bortone, sembrerebbe che la protagonista di questo nostro articolo, ancora prima di compiere il suo esordio in tv, abbia svolta la professione di agente immobiliare. E che un giorno, proprio all’interno del suo studio, sia entrato un signore della Fininvest, la Mediaset odierna. E che le abbia proposto un provino. Da quel momento, la sua carriera sul piccolo schermo ha preso letteralmente il volo.

Leggi anche –> Dopo 5 anni dal suo esordio in tv, Giulia De Lellis si mostra così: ricordate com’era ai tempi di Uomini e Donne?

Nella foto riproposta in alto, infatti, la sua giovanissima era proprio al suo debutto in tv con Fabrizio Frizzi al suo fianco. Siete riusciti, però, a riconoscerla? Ebbene. Stiamo parlando proprio di lei: Stefania Orlando!

Nello scatto riproposto in alto, Stefania Orlando era davvero giovanissima. Ora, invece, è amatissima. E con alle spalle una carriera davvero impressionante. Una cosa, però, c’è da ammetterla: è sempre splendida. Saranno anche passati anni dal suo esordio, ma la sua bellezza non è stata affatto scalfita dal tempo. Siete d’accordo?