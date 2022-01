GF Vip, quasi nessuno lo ha notato: c’è un alimento che i concorrenti non possono mangiare, di cosa si tratta

Pare che al GF Vip esista una regola che riguarda l’alimentazione: i concorrenti non possono mangiare un certo alimento, il web si interroga.

In oltre vent’anni di Grande Fratello, il cibo è sempre stato un argomento nevralgico all’interno della casa e delle dinamiche del gioco. Talvolta motivo di discussione, talvolta di aggregazione, il momento della spesa settimanale è spesso determinante tra i concorrenti.

In generale, le regole del gioco possono variare di anno in anno su vari aspetti e anche gli alimenti che entrano nella dispensa dei Vipponi sono soggetti a valutazioni da parte della produzione.

Ad esempio, se prima della pandemia era possibile ordinare magari delle pizze da asporto quando il Grande Fratello lo concedeva, nelle ultime tre edizioni del GF Vip in casa non può più arrivare nulla dall’esterno.

I telespettatori più attenti poi hanno notato un altro dettaglio che sta facendo incuriosire gli utenti del web: c’entra la polenta che, a quanto pare, non sarebbe consentito mangiare.

GF Vip, perché i concorrenti non possono mangiare la polenta: la rivelazione di Manila

Da diversi giorni molti utenti si chiedono sui social come mai i protagonisti del GF Vip non possano inserire nella lista della spesa la polenta. In particolare, è stata Manila Nazzaro a rivelare questo ‘retroscena’.

La spiegazione di questa ‘regola’ sarebbe tuttavia abbastanza semplice e da ricercare negli sponsor del programma: sono loro a fornire tutti i prodotti alimentari che servono ai Vipponi, dalle farine ai biscotti per la prima colazione.

Sui social qualcuno ha fatto notare che una delle aziende pubblicizzate dal reality non produce la polenta, cibo che quindi non è presente nell’elenco dei prodotti ordinabili. Il divieto quindi non riguarda la polenta in sé, ma i concorrenti devono ugualmente farne a meno.

E voi avevate fatto caso a questo ‘dettaglio’?