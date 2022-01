Hanno vinto il Festival di Sanremo nel 1997, ma siete curiosi di sapere che fine hanno fatto oggi? Sono trascorsi ben 25 anni dal loro trionfo!

Correva esattamente il 1951 quando, per la prima volta in assoluto, il Festival di Sanremo andava in onda. E riusciva a conquistare l’attenzione di tutto il pubblico italiano in un vero e proprio batter baleno. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 71 anni. Ed oltre ad avere visto alternarsi diverse edizioni, abbiamo avuto la possibilità di conoscere ed apprezzare tantissime vincitori.

Leggi anche –> Oggi vera icona di bellezza, avete mai visto Monica Bellucci da ragazzina?

Ricordarsi i vincitori di queste 71 edizioni della manifestazione canore italiana è davvero impossibile. Tra questi, però, non possiamo fare a meno di dimenticarci di loro. Entrati a far parte della kermesse canora nel corso dell’edizione del Festival di Sanremo nel 1997, il duo musicale ha saputo ottenere dei risultati davvero impressionanti, tanto da riuscire ad ottenere il titolo di vincitori in quell’anno. Da quel momento, però, sono trascorsi esattamente 25 anni, ma siete curiosi di sapere che cosa fa oggi? Dopo l’incredibile successo riscontrato alla manifestazione canora, com’è cambiata la loro vita? Ci pensiamo immediatamente a dirvi ogni cosa.

Leggi anche –> Amatissima a Non è la rai, com’è diventata e cosa fa oggi lontana dai riflettori? Resterete di stucco

Hanno vinto Sanremo nel 1997, ma cosa fanno oggi? Eccoli dopo 25 anni

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di loro! Entrati a far parte della kermesse del Festival di Sanremo nel 1997, il duo musicale ha saputo impressionare tutti con la loro canzone, tanto da aggiudicarsi proprio la vittoria. Di chi parliamo? La risposta è davvero semplicissima: i Jalisse! Quante volte avete intonato “Fiumi di parole”? Senza alcun dubbio, tantissime volte. Come, ne siamo certi, in tantissimi vi starete chiedendo cosa facciano oggi. Scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> È stata la protagonista indiscussa di un noto spot pubblicitario: dopo la sua vita è cambiata radicalmente, eccola oggi

A distanza di ben 25 anni dalla loro vittoria al Festival di Sanremo, siete curiosi di sapere che fine hanno fatto i Jalisse? Amatissimo, il duo musicale continua a riscuotere un successo avvero impressionante. E questo ce lo conferma anche i followers social. Ma una cosa che non deve essere assolutamente sottovalutata è che, ancora adesso, continuano a fare musica.

Cosa ci dite? Vi piacerebbe poterli rivedere sul piccolo schermo? Noi si, tantissimo!