Davvero un impensabile record quello registrato nella clinica di Vite al Limite: da un peso iniziale di 305 kg, la paziente è arrivata a 188 kg, incredibile!

Di trasformazioni choc, c’è da ammetterlo, ne abbiamo viste tantissime nel corso di queste nove stagioni di Vite al Limite. Questa di cui vi parleremo tra qualche istante, vi assicuriamo, è davvero impressionante. Da un massimo di ben 305 kg, infatti, la paziente del dottor Nowzaradan è uscita dalla clinica di Houston con ben 188 kg. Record imbattibile, quindi. Scopriamo qualche cosa in più.

Leggi anche –> Si sono presentati insieme a Vite al Limite: dopo anni sono ancora fidanzati?

Entrata a far parte della clinica di Houston con un peso di 305 kg, la paziente del dottor Nowzaradan ha raccontato di avere alle spalle una storia piuttosto drammatica. Condizionata da un’infanzia che non può essere assolutamente definita tale per via del fatto che è sempre stata lei ad occuparsi della sua famiglia, la giovane scopre un nuovo mondo. E vi si addentra sempre di più. Facciamo riferimento proprio al mondo culinario. Non soltanto, infatti, la giovane è costretta ad accudire i suoi fratelli e tutta la sua famiglia, cucinando anche per loro, ma troverà anche lavoro in quest’ambito. L’aumento del peso, quindi, è stato piuttosto inevitabile. All’età di solo 28 anni, infatti, pesava più di 3 quintali. Impensabile!

Leggi anche –> Trasformazione choc a Vite al Limite: aveva solo 25 anni e raggiungeva quasi i 300 kg, eccola oggi

Vite al Limite, impensabile trasformazione: com’era prima!

Con un peso iniziale di ben 302 kg, Tiffani Barker non ha mai nascosto la sua volontà di ritornare in forma. E grazie alla sua costanza, forza e determinazione, ma anche il percorso impostole dal dottor Nowzaradan, è riuscita a dimagrire ben 117 kg. Un record davvero impensabile, quindi. E che, soprattutto, sottolinea la sua forza di volontà.

Leggi anche –> Dopo Vite al Limite è diventato un’altra persona: impressionante! Avete visto com’era prima?

Ad oggi, e ce lo conferma anche il suo canale social ufficiale, sembrerebbe che Tiffani sia riuscita a ritrovare non solo la sua serenità, ma anche forma fisica grazie proprio a Vite al Limite. Sempre sorridente, infatti, la Barker ama mostrarsi al suo pubblico Instagram. A questo punto, però, vi chiediamo: siete curiosi di sapere com’era prima di partecipare a Vite al Limite? Eccola qui:

Insomma, dalla Tiffani di prima e quella di adesso ci sono delle differenze piuttosto notevoli. Non credete?