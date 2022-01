A La clinica della pelle, Cerys non ha potuto fare a meno di nascondere il suo dolore: “È terribile”, cosa è esattamente successo.

Tra i tantissimi pazienti che si sono alternati nello studio della dottoressa Craythorne, non possiamo fare a meno di citarvi e raccontarvi la storia di Cerys. Giunto nel programma perché fortemente addolorato per via del problema che aveva da diverso tempo, il giovane non ha nascosto il suo stato d’animo. E, soprattutto, il suo immenso dolore.

Anche Cerys, insieme ad altri suoi ‘colleghi’, ha voluto rivolgersi a La Clinica della pelle per risolvere il problema che lo attanagliava da diverso tempo. E che, purtroppo, lo faceva sentire a disagio col proprio corpo. Il suo incubo, da quanto raccontato dal diretto interessato, è iniziato circa 4 anni prima della sua partecipazione al programma. Quando, da un momento all’altro, ha iniziare a sentire sotto le mani un ‘particolare’ rigonfiamento. Da quel momento, la situazione è nettamente peggiorata. E diventata irreversibile. Ad oggi, però, Cerys ha voglia di non vivere più nell’ombra. E di ritornare a svolgere la vita che tutti i suoi coetanei sono soliti svolgere. Scopriamo cos’è successo. E di che cosa parliamo.

La clinica della pelle, Cerys: “Cerco sempre di tenerli nascosti”, cosa è successo

Seppure giovanissima, Cerys era stanca di vivere una vita che lei non reputava assolutamente vita. Solita ad uscire e a divertirsi con i suoi amici, la giovane ragazza ha raccontato del tremendo incubo che viveva da circa 4 anni. “Sento dolore, danno fastidio e hanno anche un cattivo odore”, ha raccontato Cerys alle telecamere de La clinica della pelle.

Come mostrato in alto, Cerys aveva ben tre cheloidi sull’orecchio. E questi, stando a quanto raccontato, sono stati causati da un piercing che aveva fatto diverso tempo fa. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che la sua semplice operazione di mettere e toglierlo dal buco apposito, abbia causato un aumento del tessuto cicatriziale, formando i cheloidi. L’intervento per la rimozione, come anche in altri casi raccontati, è stato davvero semplicissimi. Con una semplicissima anestesia locale, Cerys si è sbarazzata dei suoi ‘ospiti’.

Oltre all’intervento, Cerys si è sottoposta a sei iniezioni, una ogni 4 settimane, di steroidi.