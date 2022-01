Ricordate Nick Casciaro? Da protagonista di Amici a vincitore di un talent straniero: “Una rinascita”

Sette anni fa Nick Casciaro partecipò ad Amici: dopo un periodo di pausa dalla tv, l’ex allievo ha appena vinto un famoso talent all’estero.

Il suo percorso ad Amici 13 si concluse ad un passo dalla finale, ma Nick Casciaro rimane un grande protagonista di quella edizione del programma condotto da Maria De Filippi.

Leggi anche——>>>Oggi attrice e scrittrice affermata, ma la ricordate ad Amici 3? La sua immagine è drasticamente cambiata

A vincere quell’anno (era il 2014) fu un’altra cantante, Deborah Iurato, che poi ha proseguito la sua carriera con il gruppo dei Dear Jack. Prima di approdare alla celebre scuola di Canale 5, Nick aveva partecipato con successo anche a Italia’s Got Talent.

Conclusa l’esperienza ad Amici, l’artista trentino ha fatto parte per un periodo di Domenica In dopodiché si è allontanato dalla tv per dedicarsi ad altro: quattro anni fa è stato impegnato nel ruolo di Vince Fontaine nel musical Grease ed ha insegnato canto ai bambini.

Anche il suo look ha subito un cambiamento in questi anni: ad Amici aveva i capelli lunghi e legati, mentre ora li ha tagliati corti. Ma la novità che forse molti non si aspettavano era che Casciaro vincesse un famosissimo talent all’estero, scopriamo tutto nel dettaglio!

Dopo Amici Nick Casciaro trionfa all’estero

L’ex volto di Amici è il primo italiano a vincere un talent in Romania: si tratta dell’ultima edizione di X Factor dove l’artista 32enne ha saputo incantare il pubblico cantando dal vivo una sua versione del celeberrimo brano classico Funiculì Funiculà.

Leggi anche——>>>Riki ne ha fatta di strada in questi anni: lo ricordate ad Amici? Com’è cambiato

Entusiasmo alle stelle per Nick, che al colmo della gioia ha detto sul palco: “Non ci credo ancora! È stato un viaggio incredibile! Ho sofferto, ho gioito, ho versato le lacrime, ripensato ai momenti più bui della mia vita per riscoprire la luce più calda e più intensa. Questo è stato X Factor per me. Una rinascita”.

Il suo talento ha convinto da subito la giuria, conquistata già ai casting con la canzone Leave a Light On e la sua coach Loredana ha creduto fortemente in lui. Per Casciaro la strada del successo si è ora aperta in Romania, dove siamo certi che realizzerà grandi progetti.

Leggi anche——->>>Grande talento della seconda edizione di Amici: in questi 18 anni ha collezionato successi e cambiato immagine, la riconoscereste oggi?

E voi lo avete seguito in questi anni?