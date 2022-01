Vi ricordate di Suor Cristina? Ha preso una scelta drastica: nessuno se lo sarebbe aspettato

Chi si ricorda di Suor Cristina? L’ex vincitrice di “The Voice of Italy” ha preso una scelta drastica: nessuno se lo sarebbe aspettato

È divenuta famosa partecipando al talent show in onda su Rai 2. La suora entrò nella squadra di J-Ax e riuscì a trionfare. Da allora ha iniziato una prestigiosa carriera musicale e televisiva. Adesso, però, ha preso una scelta veramente drastica.

Suor Cristina ha preso una scelta drastica: di cosa si tratta

Vi ricordate di Suor Cristina Scuccia? La suora è divenuta famosa grazie alla partecipazione alla seconda edizione del talent show “The Voice of Italy“. Cristina entrò nella squadra del rapper J-Ax e vinse il talent show di Rai 2. La suora ottenne un grande successo, firmando un contratto discografico con la Universal Music e pubblicando il suo primo lavoro discografico, “Sister Cristina”. L’album conteneva il singolo “Like a Virgin”, cover del celebre brano di Madonna.

La suora ottenne un successo stupendo, oltre che in Italia, anche all’estero, arrivando fino in Giappone e negli Stati Uniti. Nel nostro paese, dopo la partecipazione a “The Voice of Italy”, ha preso parte anche alla quattordicesima edizione di “Ballando con le stelle“, talent show condotto da Milly Carlucci su Rai 1, venendo eliminata nell’ottava puntata del programma.

Dalla sua vittoria nel talent show in onda su Rai 2 sono passati molti anni. Suor Cristina nel frattempo ha girato tanto, portando la sua voce in giro per il mondo. Dagli Stati Uniti al Giappone, passando per il Giappone, dove uno dei suoi singoli è stato addirittura certificato platino.

La sua vita è sicuramente cambiata, ma c’è una cosa che è rimasta tale: la vocazione. L’8 dicembre 2020, la suora ha rinnovato i voti di castità, povertà e obbedienza nella chiesa di Sant’Ambrogio di Milano. L’ex vincitrice di “The Voice of Italy” ha dichiarato: “Mi sono sposata definitivamente con Cristo, con più consapevolezza: sono passata a un amore ancora più profondo”. La suora ha deciso di allontanarsi definitivamente dal mondo della televisione, adesso nella sua vita c’è solo Dio.