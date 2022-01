C’è posta per te, ricordate i postini di tutte le edizioni? Tra loro anche attori e un’ex stella del calcio

In onda da ben 22 anni, C’è posta per te riaprirà i battenti domani sera 8 gennaio, ma ricordate tutti i postini che ne hanno fatto parte?

E’ solo questione di ore, ormai, e vedremo di nuovo Maria De Filippi in prima serata con C’è posta per te, programma nato a gennaio del 2000 e super seguito ancora oggi. Tante le storie dolorose ed emozionanti che la conduttrice pavese ha raccontato in oltre due decenni e nessuna di esse ha mai mancato di coinvolgere emotivamente il pubblico che, inevitabilmente, si immedesima in uno dei personaggi della vicenda narrata.

I telespettatori più affezionati alla trasmissione sanno che se da una parte un successo così grande è merito della De Filippi e della sua redazione, dall’altra indispensabili sono i postini. E’ grazie a loro che messaggi giungono ai destinatari della posta inviata da coloro che si rivolgono al programma: un compito che richiede pazienza, dedizione e tempo.

Spesso, a ricoprire questo ruolo sono stati negli anni anche personaggi molto noti: in attesa che abbia inizio domani sera un’altra edizione dello storico format, ripercorriamo insieme tutti i postini che hanno fatto parte dello show in questi 22 anni.

C’è posta per te, chi sono stati i postini: la lista è lunga e piena di nomi famosi!

Una delle postine più amate è stata senza dubbio Raffaella Mennoia, colonna portante del gruppo di collaboratori di Maria De Filippi. A formare l’elenco troviamo inoltre i nomi di Marco Speranza, Stephanie Marianeschi, Luca de Luca, Oni Pustina, Vittorio Cassarà.

Nei primi anni Duemila poi a indossare la divisa furono gli attori della soap opera Vivere tra cui Alessandro Preziosi, Sara Ricci e Paolo Calissano, purtroppo venuto a mancare circa una settimana fa.

Sempre nel corso delle prime edizioni abbiamo visto alle prese con l’importante compito anche alcuni ex protagonisti della prima edizione del Grande Fratello.

Chi di voi ricorda la bravissima ballerina e showgirl Rossella Brescia nel ruolo di ‘messaggera’ del programma? Infine, ad arricchire il nutrito gruppo di personaggi noti, perfino l’ex portiere del calcio Walter Zenga!

Senza dimenticare naturalmente i due ex tronisti Andrea Offredi e Gianfranco Apicerni, la conduttrice radiofonica Chiara Carcano, il simpatico Maurizio Zamboni e l’attore Marcello Mordino.

Non perdetevi l’appuntamento con le storie di C’è posta per te domani in prima serata!