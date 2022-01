Cesare Bocci, chi è e cosa fa nella vita la sua compagna Daniela; tutto sulla vita privata dell’attore e conduttore televisivo.

Lui lo conosciamo benissimo: è uno degli attori più talentuosi ed apprezzati del nostro Paese. Abbiamo potuto ammirare Cesare Bocci in alcune delle serie più amate del nostro piccolo schermo, da Il commissario Montalbano a Elisa di Rivombrosa, da Provaci ancora Prof a Una grande famiglia. La sua carriera stellare, insomma, è nota a tutti, ma cosa sappiamo della sua vita privata?

Ebbene, non tutti sanno che l’attore originario delle Marche è sposato dal 1993 con Daniela: dal loro matrimonio è nata Mia, nel 2000. Conosciamo meglio la donna che ha rubato il cuore di Cesare Bocci.

Cesare Bocci, avete mai visto la sua compagna Daniela? Chi è cosa fa nella vita

Si chiama Daniela Spada ed è la moglie di Cesare Bocci dal 1993. Un amore solido, dal quale è nata Mia Bocci, nel 2000. Una coppia molto unica, cha ha dovuto affrontare tanti ostacoli e momenti dolorosi. Il primo proprio pochi giorni dopo la nascita della loro bambina: Daniela è stata colpita da un ictus, a causa del quale è finita in coma per circa 20 giorni. Un brutto colpo per la donna, che ha trascorso diversi in mesi in ospedale e, successivamente, ha dovuto intraprendere un lungo percorso di riabilitazione per riprendere a camminare. Ma il destino ha voluto che per la coppia arrivasse un nuovo ostacolo e poco dopo a Daniela è stato diagnosticato un tumore al seno. Fortunatamente, anche questo è solo un brutto ricordo per Daniela e Cesare, che ne sono usciti più forti di prima. Nel 2019, Cesare e Daniela decidono di raccontare la loro storia nel libro Pesce d’Aprile – lo scherzo del destino che ci ha reso più forti.

Daniela ha una grande passione per la cucina: ha un blog, Cucina Amore mio, e secondo quanto si legge sul web, ha aperto una scuola di cucina, dopo aver ottenuto il diploma da chef professionista e pasticciera. Precedentemente, ha lavorato nel campo della grafica. Daniela è apparsa in tv con Cesare Bocci a Ballando con le stelle, quando ha ballato un meraviglioso walzer con suo marito: era il 2018 e l’attore ha vinto l’edizione dello show di Milly Carlucci.