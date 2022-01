Colpo di scena tra Manuel e Lulù: “Quando usciamo…”, cosa accadrà dopo il GF Vip; arriva la decisione inaspettata.

State seguendo questa edizione del GF Vip? Nella casa più spiata della tv sta accadendo davvero di tutto. I concorrenti sono praticamente divisi in due gruppi, tra i quali le discussioni sono all’ordine del giorno. Ma, in mezzo a tanta tensione, c’è spazio per l’amore: la storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié procede a gonfie vele!

Dopo un inizio turbolento, i due si sono riuniti per non separarsi più, diventando sempre più complici. Tra un po’, però, dovranno separarsi: Manuel abbandonerà la casa nei prossimi giorni. Ma cosa accadrà al termine del programma con Lulù? Il concorrente non ha dubbi.

GF Vip, Manuel e Lulù dopo il reality: arriva la decisione a sorpresa

Non sarà facile per Manuel e Lulù separarsi. I due concorrenti stanno vivendo praticamente in simbiosi la loro avventure nella casa del GF Vip. Un’avventura che, però, per Manuel sta per concludersi: il gieffino ha deciso di lasciare il gioco e uscirà dalla casa nei prossimi giorni. Come la prenderà Lulù?

“Lei è forte, ce la fa”, spiega Manuel a Nathaly Caldonazzo, che ha sottolineato come sarà difficile per i due innamorati svegliarsi divisi dopo tanti giorni insieme. Bortuzzo, però, ha tranquillizzato la sua metà: “Sarà difficile, ma quando usciamo andremo praticamente a vivere insieme. Sicuro, il tempo di sistemare un po’ di cose”. Un gesto bellissimo quello di Manuel, che emoziona Lulù.

Insomma, nonostante lo scetticismo di una parte del pubblico, la coppia sembra fare davvero sul serio e continuare la storia anche a telecamere spente. Ma quando lascerà la casa Manuel? Secondo quanto riferito da lui stesso, potrebbe abbandonare il gioco il 14 o il 17 gennaio. Nel frattempo ,però, questa sera arriverà una sorpresa speciale per lui: suo fratello Kevin approderà nella casa per una visita speciale. Voi seguirete la puntata in prima serata?