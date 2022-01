Seppure sia amatissima, non tutti conoscono questo retroscena su Belen Rodriguez: è davvero incredibile, ma l’avreste mai immaginato?

È, senza alcun dubbio, la regina di Instagram, Belen Rodriguez. Con un profilo social che conta più di 10 milioni di followers, la showgirl argentina è tra le vere e proprie stelle del web. Vogliamo parlare, poi, della sua carriera? Beh, cosa c’è da dire? È FAVOLOSA!

Giunta in Italia davvero giovanissima, Belen Rodriguez ha facilmente conquistato l’attenzione su di sé. Non solo per la sua innata bellezza, sia chiara, ma anche per la sua smisurata bravura. Non c’è nulla che l’argentina non sappia fare, ammettiamolo! A tal proposito, siete a conoscenza di un ‘particolare’ retroscena sul suo conto? La giovane Rodriguez è amatissima da tutto il pubblico italiano. Nonostante questo, però, non tutti conoscono un aspetto della sua vita. Di che cosa parliamo? La risposta è davvero semplice: il titolo di studio! Belen è assolutamente portata per il piccolo schermo. Ed ogni avventura da lei iniziata, viene sempre portata a termine in un modo pazzesco. Siete curiosi, però, di sapere in che cosa consistono i suoi studi? Se siete curiosi di saperlo, ci pensiamo noi a svelarvelo!

Belen Rodriguez, non tutti conoscono questo retroscena: l’avreste mai detto?

Vi siete mai chiesti quale sia il titolo di studio di Belen Rodriguez? Sappiamo benissimo che quando la showgirl ha deciso di trasferirsi dall’Argentina nel nostro paese ha iniziato a lavorare come modella e, col passare del tempo, ha cavalcato l’onda del successo. Siete curiosi, però, di sapere quale sia stato il suo percorso scolastico?

Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il titolo di studio di Belen Rodriguez non abbia nulla a che vedere con la carriera intrapresa. Se, ad oggi, infatti, la showgirl argentina è un volto amatissimo della televisione italiana, sappiate che quando era una ragazzina ha studiato tutt’altro. Sia chiaro: il suo titolo di studio ci fa chiaramente comprendere il motivo del suo essere imprenditrice. Vi abbiamo incuriosito abbastanza? Ebbene: Belen Rodriguez ha un diploma in liceo artistico. Un retroscena davvero incredibile, non c’è che dire. Ma non solo. Dopo aver ottenuto il titolo liceale in Argentina, sembrerebbe che la showgirl si sia anche scritta all’università, ma che non ha mai completato i suoi studi.

Lo sapevate?