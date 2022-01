Arriva un’indiscrezione bomba a L’isola dei Famosi: potrebbe esserci proprio lei nel cast, clamoroso!

L’isola dei Famosi è sempre più vicina, e già si sta pensando al cast stellare che prenderà parte al reality più selvaggio che ci sia. Tra i papabili nomi esce proprio quello di un famoso personaggio, incredibile!

Sappiamo che L’isola dei Famosi sta scaldando i motori in vista del suo inizio, che come sappiamo, sarà dopo la fine della lunghissima edizione del Grande Fratello Vip 6. Anche quest’anno è stata riconfermata come conduttrice la bella e simpatica Ilary Blasi. Negli studi di Cologno Monzese si mormora da vario tempo della partecipazione all’Isola di un volto noto dei reality, tra cui il GF Vip 5, avete capito di chi si tratta? Dopo i vari nomi esclusi dalla lista dei partecipanti come Lucas Peracchi e Antonella Fiordelisi, ci si chiede quali saranno i protagonisti dell’imminente reality. Ma grazie al magazine Oggi, sappiamo che potremo ritrovare proprio lei!

Leggi anche Isola dei famosi 2022, indiscrezione bomba: i primi 4 concorrenti sarebbero proprio loro

Isola dei Famosi: potrebbe esserci proprio lei nel cast!

La protagonista di questo gossip è una donna veramente bella e carismatica, la quale ha partecipato ormai a molti reality. Non è un volto nuovo nemmeno dell’Isola dei Famosi, in quanto vi ha partecipato in una scorsa edizione. Secondo il magazine Oggi, la probabile concorrente sarà la modella di origine brasiliana Dayane Mello. La donna è fresca dalla partecipazione al reality brasiliano La Fazenda, che si è concluso poche settimane fa e che è stato decisamente controverso, soprattutto per il presunto episodio di violenza proprio nei confronti della Mello.

Leggi anche Isola dei Famosi, spunta l’ipotesi sulla nuova opinionista: potrebbe essere proprio la cantante che tutti amiamo

La bella e criticata modella è stata veramente una delle protagoniste indiscusse della scorsa stagione del Grande Fratello Vip, creando dinamiche e discussioni. Arrivata ad un passo dalla vittoria, forse Dayane Mello vorrà ritentare l’impresa di un nuovo reality, che come sappiamo è uno dei più impegnativi della televisione. Dayane Mello ha da pochissimo riabbracciato la figlia Sofia, avuta con il modello Stefano Sala, per cui non è chiaro se voglia nuovamente separarsi da lei così presto. Quel che è certo è che negli studi Mediaset il suo nome crea un certo entusiasmo.

Leggi anche Dayane Mello, a La Fazenda scatta il bacio con un’altra concorrente: la somiglianza con Rosalinda Cannavò è pazzesca

Non ci resta che aspettare e vedere se Dayane Mello parteciperà veramente alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi.