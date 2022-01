Non mi lasciare, in arrivo una nuova fiction: trama, cast, quante puntate e dove rivedere le repliche

In arrivo la nuovissima fiction, Non mi lasciare: scopriamo la trama e il cast, quante puntate sono e dove rivedere le repliche.

Il nuovo anno apre la stagione anche del panorama televisivo italiano. In arrivo una nuova fiction del genere thriller, con grandi protagonisti. Scopriamo qualcosa in più su questa nuova serie, a partire dalla trama e dal cast, fino al numero delle puntate e le repliche.

Non mi lasciare è la nuova fiction che potremo goderci a partire da lunedì 10 gennaio su Rai 1, con 8 splendide puntate dalla durata di circa un ora, per un totale di quattro prime serate. Infatti, le puntate verranno raggruppate a coppia, quindi il finale di stagione sarà proprio il 31 gennaio dello stesso mese. Questa nuovissima serie televisiva è stata girata interamente a Venezia e diretta da Ciro Visco. Vedrà principalmente tre protagonisti dinamici e sfaccettati, ma soprattutto una trama che vi lascerà veramente con il fiato sospeso! Siete curiosi di sapere tutto su Non mi lasciare?

Tutto sulla nuova fiction Non mi lasciare!

Come già anticipato, l’intera storia di Non mi lasciare è ambientata nell’affascinante città di Venezia. La vicenda ha una protagonista principale, si tratta di Elena Zanin, interpretata dalla favolosa Vittoria Puccini. Questo personaggio femminile è un vicequestore stabile a Roma, che indaga su crimini informatici legati soprattutto al mondo dell’infanzia e ai rapimenti dei bambini. Il suo lavoro la riporta a Venezia, sua città di origine, per indagare sulla misteriosa e prematura scomparsa del giovane Gilberto.

A Venezia ritroverà anche il suo vecchio fidanzato, il vicequestore Daniele, interpretato da Alessandro Roia e la sua migliore amica che è sposata proprio con Daniele. Il ruolo dell’amica è della poliziotta Giulia, interpretata dall’attrice Sarah Felberbaum. Oltre agli intrighi polizieschi quindi, vedremo anche gli intrighi d’amore e un probabile triangolo amoroso. In un connubio di tensione crescente, grazie anche al grande talento degli interpreti. Potremo rivedere le puntate comodamente e quando vogliamo, grazie a RaiPlay, il sito internet Rai che permette di rivedere tutte le repliche degli episodi in streaming.

Non ci resta che aspettare l’inizio della nuova fiction targata Rai, Non mi lasciare.