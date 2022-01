“Non riuscivo a credere alle mie orecchie”: l’amaro retroscena confessato da Al Bano Carrisi

Intervistato da Oggi, Al Bano Carrisi ha raccontato di quando ha saputo di essere positivo al Covid dopo tre dosi di vaccino: il retroscena.

Il 2022 non è cominciato nel migliore dei modi per Al Bano Carrisi: il celebre cantante di Cellino San Marco, come moltissime persone in questo periodo, ha saputo aver contratto il Covid e per questo motivo non ha potuto essere presente al programma condotto lo scorso 31 dicembre su Canale 5 da Federica Panicucci.

Una vera doccia fredda per Carrisi che l’anno scorso si è sottoposto a ben tre dosi di vaccino contro il maledetto virus che sta flagellando il mondo intero da quasi due anni.

Proprio grazie al vaccino, però, l’artista pugliese è quasi asintomatico e al settimanale Oggi ha raccontato di stare abbastanza bene ed ha confessato cosa ha pensato quando ha scoperto il risultato positivo del tampone: “Avendo fatto tre dosi di vaccino posso dire che il virus non lo vedo e non lo sento. L’anno scorso ne avrò fatto centinaia e sono sempre risultato negativo: quando mi hanno detto che ero positivo non riuscivo a credere alle mie orecchie”.

Al Bano racconta il retroscena del contagio: cosa è successo

L’ex marito di Romina Power ha parlato alle pagine del settimanale Oggi anche di come ha contratto l’infezione. Tutto è successo in Croazia, durante i giorni in cui è stato ospite di sua figlia Cristel che vive lì col marito e i figli.

“Ho fatto il nonno per qualche giorno ed è stato bellissimo. Solo che mia figlia il 24 ha invitato alcune amiche ed è venuto fuori che una di loro era positiva. Io e Romina junior ce lo siamo beccato, per fortuna Cristel e i bimbi sono negativi”, ha rivelato.

In questi giorni quindi l’artista è tenuto ad osservare la quarantena e a stare distanziato dalla compagna Loredana e dai figli, Jasmine e Al Bano Junior, ma tutto sommato si è detto tranquillo.

Tantissimi auguri di una pronta guarigione all’invincibile Carrisi!