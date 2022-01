Il pubblico di Uomini e Donne è letteralmente in visibilio per Matteo Ranieri, ma sapete che lavoro fa nella vita? Non tutti lo immaginano.

Nessuno l’avrebbe mai immaginato e sospettato, eppure il nuovo tronista di Uomini e Donne è proprio lui: Matteo Ranieri. A distanza di qualche mese dalla sua esperienza nel medesimo studio del dating show come corteggiatore di Sophie Codegoni, il giovanissimo genovese è ritornato nel programma di Maria De Filippi. E, da quel momento, sta mandando tutto il pubblico italiano in visibilio.

Matteo Ranieri ha saputo conquistare l’attenzione di tutti non soltanto per la sua incredibile bellezza, di cui ne ha parlato anche recentemente la padrona di casa, ma anche per il suo carattere. Dolce, affettuoso e premuroso, il tronista di Uomini e Donne ha dimostrato in più occasione di essere un ragazzo d’altri tempi. Cosa sappiamo, però, su di lui? Ad esempio, sappiamo benissimo che Matteo è legatissimo alla sua famiglia e ai suoi cani, ma sapete che lavoro fa? La passione per lo sport la conosciamo tutti, ma di professione cosa fa? Siete pronti a scoprire ogni cosa?

Sapete che lavoro fa Matteo di Uomini e Donne?

Davvero incredibile il percorso di Matteo sulla sedia di Uomini e Donne, vero? Seppure inizialmente titubante ad accettare il trono per paura di ‘far fare una brutta figura al programma’, in pochissimo tempo il buon Ranieri ha dimostrato di essere proprio la persona giusta per questa nuova esperienza. Come andrà a finire? Chi lo sa! In attesa di scoprire chi sarà la sua scelta a Uomini e Donne, però, scopriamo qualche cosa in più su di lui. Se anche voi, infatti, siete rimasti incantati dal suo fascino, ma anche dai suoi modi di fare e siete pronti a scoprire ogni cosa, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro.

Vi siete mai chiesti, quindi, che lavoro faccia il buon Matteo Ranieri? Ebbene. Stando a quanto si apprende da Fanpage, infatti, sembrerebbe proprio che il buon Matteo lavori all’interno di un’azienda che opera all’interno del settore degli infissi.

Lo sapevate?