Sanremo 2022, “Ti devi ritirare”: colpo basso, le parole arrivano dritte al destinatario

Sanremo 2022, “Ti devi ritirare”: lanciato un colpo basso, le parole arrivano dritte al destinatario! Cosa è successo?

Sanremo 2022 sta arrivando, ed è sempre più vicino il momento in cui ci godremo le performance dei numerosi cantanti in gara. Nell’attesa sono emerse già alcune polemiche e frecciatine tra i protagonisti dello show.

È quasi tutto pronto per il Festival della musica e della canzone di Sanremo, e sappiamo che ritroveremo Amadeus come conduttore. È invece ancora un mistero su chi ci sarà al suo fianco come co-conduttore. Tra i cantanti in gara ci sono tantissimi nomi di spicco, come Elisa, Le Vibrazioni, Emma e tantissimi altri. Una delle protagoniste ha parlato durante un’intervista con il Corriere della Sera sul comportamento di un altro concorrente. La donna è stata molto dura, affermando “Ti devi ritirare”. Cosa sarà successo tra i due protagonisti?

Sanremo 2022, colpo basso: “Ti devi ritirare”

La diretta interessata è pronta a tornare sul palco di Sanremo dopo 28 anni. Si tratta dell’eclettica Donatella Rettore, che è diventata finalista di Sanremo 2022 grazie al suo brano Chimica. Queste colpo basso verso il collega, l’ha tirato proprio lei, ma perché? Il collega in questione è niente meno che Gianni Morandi, il quale ha recentemente fatto una bella gaffe. Il cantante ha erroneamente pubblicato sui social un pezzo del brano in gara per Sanremo, che poi ha prontamente tolto. Si è giustificato dicendo che è stato un errore, risolto dopo pochi secondi, e per questo motivo non è stato squalificato dalla competizione canora.

Ma la collega Donatella Rettore non ci sta, e durante l’intervista al Corriere della Sera afferma “Mi hanno insegnato a prendermi sempre le responsabilità delle mie azioni. Se io faccio un post su Facebook o Instagram me ne assumo la responsabilità e agisco di conseguenza” aggiungendo anche “Non come quelli che prima mettono sui social un pezzo di canzone destinata a Sanremo e poi oh, ho sbagliato, scusatemi, sono uno sbadato e cose così. Ma dai! E allora, con affetto, dico: Morandi, ti devi ritirare!”. Sembrerebbe proprio che alla Rettore non sia andata giù la squalifica scampata di Gianni Morandi.

Ora non ci resta che aspettare l’inizio di Sanremo 2022, ne vedremo delle belle!