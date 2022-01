Sapete con chi è sposato Francesco Vecchi? Chi è e che lavoro fa sua moglie

Ogni giorno ci tiene compagnia dallo studio di Mattino Cinque, ma sapete chi è la moglie di Francesco Vecchi e qual è il suo lavoro?

Garbo, professionalità e preparazione sono le doti che gli hanno permesso di entrare nel cuore del pubblico ormai da anni: il giornalista Francesco Vecchi, conduttore di Mattino Cinque dal 2016 insieme a Federica Panicucci, si è fatto apprezzare sempre di più fino a diventare un volto molto amato.

Serio e rigoroso sul lavoro, della sua vita privata non si sa moltissimo ma, proprio ad aprile dello scorso anno, la Panicucci e poi lui stesso hanno annunciato in diretta la splendida notizia della nascita di suo figlio. “E’ nato mio figlio Enrico, il mio primo bimbo. Mi tremano le gambe a pensarci. Quando l’ho sentito piangere ho pianto anch’io”, aveva detto visibilmente emozionato ad inizio puntata.

Vecchi infatti è sposato con Tina La Loggia, l’avete mai vista? Scopriamo qualcosa in più sulla moglie del giornalista!

Francesco Vecchi, sapete che lavoro fa sua moglie?

I due sono convolati a nozze circa due anni fa con una cerimonia tenutasi a Palermo, città d’origine di lei.

Ciò che non tutti immaginano è che anche Tina è una giornalista e lavora come caporedattrice proprio a Mattino Cinque. Un vero colpo di fulmine, stando a quanto raccontato da Vecchi a Tv Mia: “Ho capito subito che era la donna della mia vita. Ogni istante lontano da lei pensavo a cosa dirle e a cosa fare affinché si accorgesse di me. Alla fine ci sono riuscito. Nel giorno del suo onomastico, visto che Tina è il diminutivo di Annunziata, le ho chiesto di sposarmi regalandole l’anello di fidanzamento”.

Quando non è impegnato con il lavoro, l’amatissimo volto del mattino di Canale 5 ama trascorrere il tempo con la sua famiglia e insieme lui e la moglie formano una coppia bellissima, non c’è che dire.

E voi conoscevate Tina La Loggia?