Alessandra Mastronardi, bruttissima notizia: fan senza parole, cos’è successo

Bruttissima notizia per Alessandra Mastronardi, i fan sono rimasti senza parole: in questo articolo vi spieghiamo cos’è successo

L’annuncio sconvolge il pubblico ed in particolare i sostenitori della famosissima attrice. La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Di seguito vi sveliamo tutti i dettagli.

Bruttissima notizia per Alessandra Mastronardi

Alessandra Mastronardi è nata a Napoli il 18 febbraio 1986. Ha 35 anni ed è una famosissima attrice, molto amata dal pubblico italiano. Ha esordito come attrice nel 1998 con la miniserie televisiva “Amico mio 2”. A quest’ultima hanno fatto seguito altre serie televisive, tra cui anche “Un medico in famiglia 3” e un episodio di “Don Matteo 5”. Contemporaneamente registra anche qualche partecipazione a produzioni cinematografiche come “Il manoscritto di Van Hecken” e “La bestia nel cuore”.

Raggiunge l’apice del successo a partire dal 2006 quando è nel cast della serie televisiva “I Cesaroni“, in cui interpreta il personaggio di Eva Cudicini. Nel 2007, invece, è protagonista al cinema con “Prova a volare”. Altro ruolo importante per lei sarà quello di Roberta, fidanzata del Freddo, nella serie televisiva “Romanzo criminale”, in onda su Sky.

Nel 2009 arriva il primo ruolo da protagonista in un film televisivo con “Non smettere di sognare”. Seguiranno poi altri lavori, tra i quali vale la pena menzionare “To Rome with Love”, “L’ultima ruota del carro”, “Ogni maledetto Natale”, “The Tourist”, “Life” e altri ancora. Nel 2019 è stata inoltre la madrina della 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, presentando le cerimonie d’apertura e chiusura della manifestazione. Negli ultimi anni è tornata al successo in televisione grazie alla serie tv “L’allieva“.

Di recente è giunta una bruttissima notizia su Alessandra Mastronardi. Secondo il settimanale Diva e Donna, l’attrice sarebbe tornata single. Questa, però, è un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze. L’attrice, infatti, non ha né confermato né smentito la notizia. Il settimanale annuncia che la relazione tra la Mastronardi e il suo compagno, Ross McCall, dopo tre anni sarebbe giunta al capolinea.

Una notizia davvero brutta, che ha sconvolto i fan dell’attrice. Alessandra Mastronardi e il compagno, anch’egli attore, sembravano molto uniti ed erano pronti a convolare a nozze. La proposta era arrivata lo scorso anno, in occasione del 35esimo compleanno dell’ex star dei Cesaroni.