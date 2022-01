Anticipazioni della puntata di Verissimo di Sabato 8 Gennaio: ritorno col botto, ci sarà l’amato attore della famosa serie tv.

Un inizio d’anno davvero scoppiettante, non c’è che dire! A distanza di diverse settimane dalla sua ultima puntata del 2021, Verissimo è pronto a ritornare in onda con un appuntamento davvero scoppiettante.

Un ritorno col botto, quello che andrà in onda tra qualche ora di Verissimo. E che è pronto a regalare degli ospiti davvero eccezionali. Nel corso di queste lunghissime settimane, abbiamo assistito a degli appuntamenti davvero imperdibili. Lo sarà anche questo di Sabato 8 Gennaio, sia chiaro. Anche perché, per il suo ritorno, Silvia Toffanin ha pensato ad ogni cosa nel minimo dettaglio. Non soltanto ci saranno coppie amatissime dello spettacolo italiano, ma anche drammatici racconti e ricordi ed anche un amato attore di una famosa serie tv. Insomma, sicuramente ne vedremo delle belle. Pronti a scoprire ogni cosa sulle anticipazioni di oggi? Ci pensiamo immediatamente.

Verissimo dell’8 Gennaio, le anticipazioni della puntata: imperdibile, tutti gli ospiti

Per questa prima puntata di Verissimo del 2022, Silvia Toffanin ha pensato di regalare ai suoi telespettatori un appuntamento col botto. Gli ospiti che si presenteranno nello studio televisivo di Cologno Monzese, infatti, saranno davvero unici. E tutti sapranno intrattenere il pubblico italiano con dei racconti piuttosto inediti ed emozionanti.

Procediamo con ordine, però. E scopriamo tutte le anticipazioni della puntata di Verissimo di Sabato 8 Gennaio:

Vincenzo Salemme: l’attore napoletano è ritornato al teatro con una commedia davvero impressionante. Senza alcun dubbio, quindi, si racconterà tra vita privata e carriera. E che carriera, oseremmo dire!;

Salvatore Esposito: il buon Genny Savastano di Gomorra sarà ospite di Silvia Toffanin per la prima volta in assoluto. L'attore, quindi, non soltanto racconterà le sue emozioni per l'ultima stagione della famosa ed amata serie tv, ma si racconterà come mai prima d'ora;

Nicola Savino: aspettavamo tutti questo momento e, finalmente, è arrivato. Il simpaticissimo conduttore televisivo è al timone di Back to school, un programma che permette a diversi personaggi tv di ritornare a studiare e ripetere l'esame di quinta elementare. In studio, a quanto pare, anche Paola Caruso e Totò Schillaci;

Teresa D'Abdon: la donna racconterà la storia di sua figlia, uccisa dal suo compagno;

Natalia Titova e Massimiliano Rosolino: la coppia racconterà la sua storia d'amore. E farà innamorare tutti;

la coppia racconterà la sua storia d’amore. E farà innamorare tutti; Sara Ricci: a distanza di qualche settimana dalla morte di Paolo Calissano, l’attrice racconterà e ricorderà l’amato attore. E si lascerà andare a delle rivelazioni piuttosto impressionanti.

Insomma, una puntata davvero imperdibile, non c’è che dire!