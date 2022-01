Beautiful, anticipazione americane: riceve una proposta di matrimonio ma… bacia un altro! Colpo di scena shock nella seguitissima soap opera.

Colpi di scena incredibili nell’ultima notte dell’anno! In America, le puntate di Beautiful coincidono con il periodo dell’anno e, quindi, è arrivato il Natale e il Capodanno anche per i Forrester. Tra le puntate americane e la messa in onda in Italia, però, passano diversi mesi e quindi ci toccherà attendere un po’ per scoprire cosa accadrà… Se non temete spoiler, però, possiamo raccontarvelo noi!

Si perché accadrà davvero di tutto in quel di Los Angeles, con proposte di matrimonio e tradimenti davvero inaspettati. Scopriamo i dettagli delle anticipazioni.

Beautiful, anticipazioni americane: dopo la proposta di matrimonio bacia un altro, cosa accadrà?

Un Capodanno turbolento a Beautiful! Le anticipazioni provenienti dagli Usa ci raccontato che accadrà davvero l’impensabile tra i protagonisti dell’amatissima soap opera. Complici i festeggiamenti dell’ultimo dell’anno, alcuni protagonisti troveranno il coraggio di lasciarsi andare ai loro sentimenti.

Primo tra tutti Zende Dominguez, che deciderà di fare il grande passo: chiedere a Paris di diventare sua moglie! Peccato, però, che la sorella di Zoe Buckingham, pur ricambiando i sentimenti per lui, non si sente pronta a rendere la relazione così ufficiale. A tal punto che, dopo la cena, si recherà da Carter per spiegare quanto accaduto. Paris si sente in colpa per aver deluso le aspettative di Zende, ma Carter la tranquillizza, spiegandole che non è un colpa non avere la stessa intensità di sentimento. È proprio durante questo scambio di confidenza che tra i due scatta un bacio! Eh si, un tradimento proprio poco dopo la proposta di matrimonio! Cosa accadrà adesso?

Zende scoprirà quanto accaduto tra Paris e l’avvocato? E, soprattutto, come reagirà? Insomma, sarà un Capodanno scottante, anche perché anche Brooke si lascerà andare a qualche bacio di troppo… Noi non vediamo l’ora che le puntate natalizie arrivino in Italia, e voi?