A casa di Alex Belli e Delia Duran c’è un ‘particolare’ che fa innamorare tutti: pazzesco!

Di loro si è parlato moltissimo in questi mesi per le dinamiche nate al GF Vip, ma conoscete l’incredibile casa di Alex Belli e Delia Duran?

Nonostante il marasma creatosi attorno a loro e alla loro storia d’amore che ha visto coinvolta in questi mesi l’altra grande protagonista del GF Vip 6, Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran sembrano resistere come coppia seppur con qualche difficoltà dopo l’uscita di lui dalla casa di Cinecittà.

Proprio ieri sera, durante la puntata in onda su Canale 5, la modella e attrice venezuelana è stata annunciata da Alfonso Signorini come prossima concorrente del reality e si prevedono già una convivenza parecchio ‘movimentata’ tra lei e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Ad ogni modo, Belli e la Duran continuano a fa discutere e, in attesa di scoprire gli sviluppi del loro rapporto su cui continua ad aleggiare l’ombra di Soleil, vogliamo mostrarvi alcuni dettagli della loro splendida casa.

C’è da restare incantati, soprattutto da un ‘particolare’ ben preciso!

La casa di Alex Belli e Delia Duran: semplicemente divina! Occhio alla terrazza

I due stanno insieme da tre anni e, nonostante non siano ancora sposati, sembrano una coppia molto unita almeno fino a prima che Alex entrasse nel reality di Canale 5. Sui social le immagini mostrano tanti loro momenti insieme in cui appaiono davvero felici.

La casa in cui convivono a Milano è a dir poco meravigliosa: divisa in due piani, al primo c’è la zona giorno e giù troviamo la zona notte. In cima alla scala che porta verso il basso, c’è la scritta “Factory”, un chiaro riferimento allo stile industrial dell’abitazione. Alla terrazza con giardino si accede attraverso la magnifiche vetrate.

Proprio in terrazza, la coppia ama trascorrere ore in compagnia degli amici, spesso invitati a pranzo. Qui, inoltre, il particolare da cui è impossibile non restare incantati è la meravigliosa vasca idromassaggio di forma circolare.

Questa foto pubblicata da Delia su Instagram, in cui appare nel pieno relax, fa davvero sognare, siete d’accordo?