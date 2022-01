C’è posta per te è un programma amatissimo, ma non tutti sanno di chi è la sua sigla suonata in ciascuna puntata: incredibile!

Era sicuramente l’evento che un po’ tutti, senza alcun dubbio, aspettavano con ansia: l’inizio di C’è posta per te. A distanza di poco meno di un anno dalla scorsa edizione, Maria De Filippi è pronta ad allietare il suo pubblico con una nuova ed emozionante edizione del suo people show.

Chi saranno gli ospiti di questa edizione? Appurato che, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, per stasera sono previsti due volti amatissimi della televisione italiana, siete pronti a scoprire cosa dobbiamo aspettarci da queste nuove puntate di C’è posta per te? E, soprattutto, quali saranno le storie che verranno raccontate in questi nuovi appuntamenti? Beh, al momento, è ancora tutto da scoprire. Quello che, però, possiamo dirvi con certezza è che sono davvero tantissime le persone che non vedono l’ora che arrivi stasera. A proposito, in attesa della prima puntata di C’è posta per te, ci teniamo a svelarvi un piccola curiosità. Vi siete mai chiesti, ad esempio, di chi è la sigla del programma? Senza alcun dubbio, anche voi ve lo siete chiesti. Ebbene. Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Di chi è la sigla di C’è posta per te?

È uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano, C’è posta per te. In onda a partire dal 12 Gennaio del 2000, il programma di Maria De Filippi fa compagnia i suoi telespettatori da ben 22 anni. Regalando loro, edizione dopo edizione, delle puntate davvero incredibili. Seppure sia amatissimo e seguitissimo, però, siamo certi che non tutti conoscono questa curiosità sul programma: vi siete mai chiesti, ad esempio, di chi sia la sigla?

Quante volte vi è capitato di intonare la sigla di C’è posta per te? Sicuramente tantissime volte. Ebbene. Quest’oggi scoprirete che, dietro al motivetto che tutti noi siamo soliti intonare, vi si nasconde una vera e propria canzone. La sigla del programma, infatti, è il singolo di Barry White intitolato ‘Love’s Theme’ del 1973.

Lo sapevate?