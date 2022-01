Conosciamo meglio Sara Ricci, a partire dalla sua vita privata, età, Instagram e carriera.

Qualcuno di voi si ricorderà sicuramente della splendida Sara Ricci, e dopo il dramma per la morte dell’amato ex collega, conosciamo un pò meglio chi è e la sua vita.

Sara Ricci è un’attrice italiana, nota per aver preso parte a una famosa fiction insieme al recentemente scomparso, Paolo Calissano. Sulla morte del collega, la Ricci ha spiegato in un’intervista a Verissimo: “La morte di Paolo non è stata qualcosa di voluto. So che aveva voglia di riscattarsi. Per lui c’erano anche delle nuove prospettive di lavoro. Recentemente aveva fatto dei provini e stava ottenendo dei risultati”. Inoltre, l’attrice ha spesso belle parole per Calissano: “Siamo stati una coppia molto amata dal pubblico. Tra di noi c’è stato un grande amore del tipo amicale”. Un vero dramma, ma conosciamo meglio la vita di Sara Ricci.

Chi è Sara Ricci: vita privata, età, Instagram e carriera

Classe 1968 e originaria di Roma, Sara Ricci è una nota attrice italiana. Si è approcciata alla recitazione fin da giovane, partendo dal teatro per poi arrivare a ottenere la sua parte più di successo, quella in coppia con Paolo Calissano, in Vivere. Successivamente ha recitato anche in Un posto al sole. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che la Ricci non si è mai sposata, ma avuto relazioni con noti personaggi del panorama italiano, come Alessandro Preziosi e Beppe Convertini. La sua ultima relazione è stata con il capitano di crociera Gianluca Ciuferri, con cui è stata per 15 anni.

Sara Ricci non ha nemmeno figli e attualmente la donna è single e felice di esserlo, affermando che è molto soddisfatta della sua vita. La sua carriera la riempente, dato che oltre fare l’attrice è anche una coach per attori emergenti, come si può vedere anche dal suo profilo Instagram. Il suo profilo conta quasi 50 mila follower e la donna ama condividere con i suoi fan tutti i momenti della sua vita. Ci sono bellissimi scatti di lei e anche in compagnia di colleghi e amici.

E voi conoscevate la bella attrice Sara Ricci, famosa per la soap opera Vivere?