Chiara Carcano è una delle postine di C’è Posta per Te, ma sapete qual è il suo titolo di studio? Pochi lo sanno

Chiara Carcano è una delle postine di “C’è posta per te”, ma sapete qual è il suo titolo di studio? Pochi veramente lo sanno

È una delle protagoniste del famosissimo programma di Maria De Filippi. Ormai è un volto noto per il pubblico del piccolo schermo. Ma pochi sanno qual è il suo titolo di studio. Siete curiosi di saperlo? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Qual è il titolo di studio di Chiara Carcano di C’è posta per te

Chiara Carcano è nata il 29 ottobre 1991 a Giussano, in provincia di Monza. Ha 30 anni ed è una postina del famosissimo programma televisivo “C’è posta per te”, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Da anni, però, oltre a ricoprire tale ruolo per la trasmissione della De Filippi, veste anche i panni di conduttrice.

Dopo aver mosso i primi passi come stagista nel programma “Grand Hotel Chiambretti”, nel 2016 ha partecipato al docu-reality “Donnavventura” in onda su Rete 4 e nel 2017 è diventata capoprogetto backstage della trasmissione. Nel 2017, insieme a Niccolò Torielli, ha condotto “Unlimited Summer” su Italia 1. L’anno dopo, sempre con Torielli, ha condotto il programma “#estatepiùvicini” su Italia 1. Nel 2019 ha indossato anche le vesti di conduttrice radiofonica per il programma “Così fan tutte a 105” per Radio 105; mentre uno dei suoi ultimi lavori è stato il programma “Chef save the food”, condotto con Marco Ferri su La5.

Per il programma di Maria De Filippi, invece, ha iniziato a lavorare nel 2018. Da allora è divenuta uno dei volti più conosciuti della trasmissione. “C’è posta per te” è un programma seguitissimo dagli italiani e per questo motivo Chiara ormai è conosciuta dal pubblico del piccolo schermo. Molti riconoscono il suo viso, mentre pochi sanno qual è il suo titolo di studio.

La Carcano si è laureata alla triennale, conseguita nel 2013, in Economia Aziendale. In seguito ha conseguito anche la laurea magistrale in Marketing e Management con il massimo dei voti. Una studentessa modello e da tempo anche una bravissima conduttrice.