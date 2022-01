Correva l’anno 2005 e lei era una cantante di Amici 4: sapete cosa fa e com’è diventata oggi?

Sedici anni fa fu una protagonista di Amici: era l’edizione numero 4 e il talento di quella giovane cantante conquistò tutti: eccola oggi!

Dal 3 febbraio al 21 aprile dell’ormai lontano 2005 si svolse il serale della quarta edizione di Amici: molti di voi ricorderanno che a vincere fu Antonino Spadaccino, ma ancora oggi molti sono gli ex protagonisti di quella stagione che il pubblico non ha dimenticato.

Tra questi c’è senza dubbio un’altra cantante della classe di quell’anno: parliamo di Maddalena Sorrentino che riscosse un grande successo per la sua splendida voce dal timbro soul.

Inoltre, trattandosi di una delle primissime edizioni di uno dei programmi più seguiti della tv italiana, non stupisce che i fan siano rimasti particolarmente affezionati ai protagonisti e alle loro storie.

Nonostante la mancata vittoria finale, dopo l’esperienza nella scuola più famosa d’Italia Maddalena ebbe subito una grandissima occasione. Vediamo cosa ha fatto in questi anni e, soprattutto se è molto cambiata rispetto ad allora.

Ricordate Maddalena Sorrentino di Amici 4? Com’è oggi la vita della cantante

Uscita dal talent di Canale 5 l’ex allieva di Amici ha pubblicato il singolo Questione Di Rispetto, contenuto nel suo primo album “Mediterranea”.

Oggi, dopo ben sedici anni dal suo percorso ad Amici, Maddalena è diventata mamma ed ha due bellissime bambine ed un marito (o compagno) con cui appare al settimo cielo. Sbirciando sul suo profilo Instagram, si può vedere che in effetti, non ha mai abbandonato la musica: sono tanti gli scatti che la ritraggono mentre è intenta a cantare con un microfono.

Dal punto di vista estetico, c’è da restare incantati nel vedere come non sia affatto cambiata, anzi, sia anche più bella e affascinante di allora. Un talento come il suo ci si augura di rivederlo al più presto in tv, siete d’accordo?

Come vi dicevamo, è semplicemente meravigliosa!