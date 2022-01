Gf Vip 6, richiesta assurda di Valeria Marini: pubblico sconvolto

La showgirl Valeria Marini ha avanzato una proposta assurda alla produzione del Gf Vip 6: ecco di cosa si tratta

Non era mai successo nella storia del reality show. Questa è la prima volta che una concorrente avanza una proposta del genere. Alla Marini questo primato ‘particolare’. In questo articolo vi sveliamo tutti i dettagli.

Gf Vip 6, la richiesta assurda di Valeria Marini

Valeria Marini è una concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl è stata una delle ultime ad entrare nella casa più spiata d’Italia. La Marini forma un solo concorrente insieme a Giacomo Urtis, famoso chirurgo dei vip. È la terza volta che la showgirl partecipa al reality show di Canale 5. La Marini, infatti, ha partecipato alla prima, alla quarta e adesso alla sesta edizione.

In una delle passate edizioni è stata vicina alla vittoria, arrivando fino alla fine del programma. Questa volta, in coppia con Urtis, cercherà di vincere il reality show. La coppia, però, potrebbe presto ‘scoppiare’. La Marini, infatti, ha dichiarato più volte di non trovarsi con il suo compagno d’avventura. La produzione potrebbe dunque decidere di sciogliere la coppia.

Nei giorni scorsi, la Marini ha avanzato una proposta assurda alla produzione del reality show. I ‘vipponi’ erano alle prese con la spesa. Il loro budget è stato ridotto a causa dell’eccessivo disordine presente nella casa. I concorrenti, dunque, stavano ridimensionando un po’ le loro prerogative. Alla domanda di Soleil, “Valeria, hai qualche richiesta particolare?”, la risposta della showgirl ha letteralmente spiazzato sia i compagni d’avventura che il pubblico.

La Marini, infatti, ha risposto con la massima sincerità, forse dimenticandosi per un attimo delle telecamere che li sorvegliano 24 ore su 24. Ma volete sapere qual è stata la risposta della concorrente della sesta edizione del Gf Vip? Ebbene, la Marini ha risposto: “un vibratore“. La sua richiesta ha letteralmente spiazzato il pubblico. La produzione quasi sicuramente non potrà accontentare la showgirl, che dovrà resistere ancora per un po’.