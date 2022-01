GF Vip, “Non inizierò nessuna love story per una clip”: le parole non lasciano spazio a dubbi

Il discorso in sauna dopo la puntata di ieri sera: uno dei concorrenti annuncia che non avrà nessuna storia al GF Vip, neanche per una clip.

Tra le tantissime cose accadute ieri sera in puntata al GF Vip, uno dei momenti più divertenti è stato senza dubbio quello dedicato a Barù, tra gli ultimi concorrenti entrati nella casa.

Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona ha mostrato in poche settimane di essere davvero tagliato per un reality come il GF Vip, nonostante lui non sia dello stesso parere vista l’intenzione di andare già via, dichiarata proprio durante la diretta di ieri sera.

Ad ogni modo, proprio per il grande successo che sta riscuotendo con le sue gag, Alfonso Signorini ha voluto dedicargli una clip con i momenti più esilaranti vissuti finora nella casa di Cinecittà. Molto apprezzato dalle donne della casa, Barù è stato chiamato in confessionale insieme a Katia, Jessica, Soleil e Valeria per scherzare un po’ sul tema.

Al momento, l’unica ragazza single sia dentro che fuori il programma è Jessica Selassié con cui tra l’altro sembra esista un certo feeling condividendo entrambi la passioneper la cucina. In questo periodo molti utenti del web, e anche Alfonso Signorini ieri sera, si sono divertiti ad ipotizzare la nascita di una storia tra i due. Cosa ne penserà Barù? Durante una chiacchierata in sauna, il blasonato gieffino si è esposto sulla questione.

GF Vip, Barù rivela cosa pensa di una love story nella casa

Sophie e Soleil hanno iniziato a stuzzicare il coinquilino riguardo alla maggiore delle sorelle Selassié, cercando di capire se ci fosse interesse da parte sua. Le due concorrenti gli hanno chiesto perché volesse andar via dal gioco “proprio adesso che sta per iniziare una storia con Jessica”.

Lui ha subito negato l’esistenza di qualcosa di più di una semplice amicizia: “La vedo una donna ma vi assicuro che non inizierò nessuna storia d’amore con nessuno qui dentro specialmente per mezza clip tanto credo che le do le clip se voglio!”.

Secondo voi, il nostro amato Barù potrebbe cambiare idea?