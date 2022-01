GF Vip, Soleil incantevole in abito nero, piume e orecchini scintillanti: quanto costa l’outfit

Per la 32esima puntata del GF Vip, Soleil sceglie uno dei suoi stili preferiti: l’abito nero con le piume incanta, ecco il costo dell’outfit.

Chi più di Soleil riesce a catalizzare l’attenzione del pubblico del GF Vip 6, oltre che per le dinamiche anche per il look? Quasi sempre l’influencer italo americana si conferma regina della puntata in fatto di glamour e anche ieri sera non ha certo deluso le aspettative.

E’ stata sicuramente una serata particolare per lei che ha ricevuto un bellissimo regalo dal Grande Fratello potendo rivedere dopo tanti mesi la sua amica Dayane Mello, grandissima protagonista della scorsa edizione del reality.

Non si può dire che un’occasione così importante l’abbia colta impreparata: eleganza e classe hanno caratterizzato il suo outfit di ieri composto da un abito nero molto particolare, scarpe all’ultimo grido e orecchini super luccicanti!

Scopriamo tutti i dettagli del favoloso look e anche i prezzi!

GF Vip, Soleil non lascia nulla al caso: tutti pazzi per il suo abito nero con le piume

Nel corso di questi mesi, la bella gieffina ci ha abituati a vederla sempre al top: ai più attenti non saranno sfuggiti dei dettagli che evidentemente ama particolarmente sfoggiare soprattutto per le prime serate in diretta.

Ieri sera ha colpito tutti l’elegantissimo Soul Dress nero di The Archivia: maniche lunghe, gonna asimmetrica e orlo con piume colorate per un tocco unico e affatto scontato. Il prezzo dell’abito è di 390 euro.

Impossibili da non notare, le sua scarpe: si tratta di un paio di sabot mules in vernice nera con una deliziosa striscia gioiello firmato TwentyFourHaitch del costo di 135 euro. Ad illuminarle il volto che ieri sera mostrava uno smokey eyes abbastanza inusuale per lei, i maxi orecchini pendenti super scintillanti.

Pazzesca, nient’altro da aggiungere!